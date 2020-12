कंगना की भाभी ने बनाई मक्के की रोटी, देखकर एक्ट्रेस के छलके खुशी के आंसू

कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे विवादित एक्ट्रेसेज में से एक हैं. कंगना किसी से भी पंगा लेने में पीछे नहीं रहतीं लेकिन अपने परिवार से वह बेहद प्यार करती हैं. कंगना अक्सर अपने घरवालों के साथ समय बिताते हुए फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपनी भाभी ऋतु की तारीफ की है.

कंगना रनौत के भाई अक्षत की शादी हाल ही में हुई है. ऐसे में उनकी पत्नी ने अब घर के कामकाजों में भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया है. इसी के चलते कंगना ने अपनी भाभी की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर बताया है कि कैसे वह सर्दी के मौसम में मक्की की रोटी बनाने में लगी हुई हैं.

भाभी को काम करता देख निकले कंगना के आंसू

कंगना द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आप ऋतु को मक्के की रोटी बनाना सीखते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के कैप्शन में इमोशनल होते हुए कंगना ने लिखा, ''मुझे मेरी नई नवेली भाभी की ये प्यारी सी वीडियो अभी मिली है. वो मक्की की रोटी बनाने की कोशिश कर रही है. वह पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत सफल स्वतंत्र महिला हैं लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ी हुई हैं. इस वीडियो में वह मुझे मेरी मां की याद दिला रही हैं जब वह जवान हुआ करती थीं. मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए.''

Awww just received an endearing video of my newly married Bhabhi, trying to make makki ki roti, she is a doctor hugely accomplished young independent woman yet she is so rooted, in this video she reminds me of my mom when she was young. Tears of happiness ❤️ pic.twitter.com/cfySO9Ekpu