ठंड से बचने के लिए कंगना की मां ने लगाया देसी जुगाड़, वायरल हुई ये फनी तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी मां की एक ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस फनी तस्वीर को देखकर जहां फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे वहीं कंगना को खुद भी ये तस्वीर देखकर काफी हंसी आई. हुआ कुछ यूं, कि कंगना रनौत की मां को किचन में काम करते हुए काफी ठंड महसूस हो रही थी. तो उन्होंने बाहर धूप में बैठकर खाना बनाने का फैसला किया.

इसके लिए कंगना की मां ने घर के आंगन में अंगीठी के साथ जो किचन सेटअप बनाया वो काफी इंट्रेस्टिंग है. कंगना ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें उनकी मां ने हवन कुंड में आग जलाकर उसके ऊपर स्टोव का स्टैंड रखा है, और इसके ऊपर उन्होंने तवा रखा हुआ है जिसपर वो मक्के की रोटियां बना रही हैं. कंगना की मां कल्छी से उन रोटियों को पलटती नजर आ रही हैं.

Spoke to mother she said kitchen is too cold so cooking outside in the sun, on angithi, I got curious, when I saw this couldn’t stop laughing, no jugad like desi jugad... proud of my mother to come up with this resourceful invention 😂😂😂 pic.twitter.com/Q90U11xMtO