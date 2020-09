विवाद के बीच कंगना ने बिताए सुकून के पल, भांजे संग शेयर की क्यूट फोटो

कंगना रनौत इन दिनों श‍िवसेना और महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद को लेकर सुर्ख‍ियों में हैं. इस बहस से इतर उन्होंने अपने भांजे यानी बहन रंगोली चंदेल के बेटे संग एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है. इस फोटो में कंगना तो नहीं पर उनके नन्हे भांजे को किसी सोच में डूबा देखा जा सकता है. उसके इसी फेश‍ियल एक्सप्रेशन पर कंगना ने भी कमेंट किया है.

कंगना ने लिखा- 'सुप्रभात दोस्तों, बस ऐसे ही सोचा, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चों में सोचने और महसूस करने की क्षमता होती है. जब वो ऐसे ख्यालों में डूबा होता है तब मैं सोचती हूं कि उसे कैसा लग रहा होगा'. फोटो में कंगना पिंक टॉप और शॉर्ट्स पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने भांजे को गोद में लिया हुआ है, जिसमें कैमरे की तरफ भांजे का चेहरा है.

Good morning friends, just a thought I feel children are capable of thinking and feeling way more than we assume, when he is lost in thoughts like this I wonder what is he feeling! pic.twitter.com/LwMqUD4iMU