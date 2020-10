कंगना रनौत बोलीं- हिमाचल की पैदाइश की वजह से लोगों ने मुझे जज किया

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी मेहनत के बदबतू इस इंडस्ट्री में एक अलग जगह बना ली है. जो कंगना इस समय इनसाइडर-आउटसाइडर की डिबेट करती हैं, एक समय वे खुद आउटसाइडर थीं. उन्होंने खुद ऐसे संघर्ष किए हैं जिसकी वजह से आज वे ऐसे बयान देती हैं. हाल ही में कंगना रनौत ने बताया है कि उन्हें उनकी पैदाइश की जगह के वजह से जज किया जाता था. कई बार अपमान करने की कोशिश होती थी.

हिमाचल का होना कंगना की अपमान की वजह?

कंगना ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी हिमाचल की पैदाइश की वजह से कई लोग जज किया करते थे. ट्वीट में लिखा है- मुझे खुशी है कि हिमाचल अब फिल्म शूटिंग के लिए आर्दश जगह बन रहा है. लेकिन शुरुआत में जब मैं ये कहा करती थी कि मैं हिमाचल से आती हूं, तो लोग मुझे जज करते थे. मेरे गांव की पैदाइश पर तंज कसा जाता था. अब समय के साथ हिमाचल का वाणिज्यिक विकास तो हो गया है, अब पर्यावरण के लिहाज से भी विकास करना चाहिए. कंगना रनौत का ये ट्वीट वायरल हो गया है. उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की बाते की हैं. उन्होंने नेपोटिज्म पर भी खुलकर अपने विचार रखे हैं. वे मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक गैंग एक्टिव है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को काम करने का मौका देती है.

Himachal has become a new favourite for film shoots as well, initially when I told people I am from Himachal people didn’t know much about it they judged me for coming from a remote village, commercially it’s a good development, let’s make it ecologically beneficial as well 🙏