धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए जमकर हो रहा विरोध, बढ़ाई गई कंगना रनौत की सुरक्षा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी हैं. वह मध्य प्रदेश में अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. हाल ही में एक कांग्रेस नेता ने धमकी दी थी कि वे न सिर्फ कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे बल्कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म की शूटिंग भी नहीं होने देंगे. अब कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस की शूटिंग लोकेशन के पास कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं.

कंगना ने सोशल मीडिया पर ये भी बताया है कि किस तरह उन्हें काम में असुविधा आ रही है क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. कंगना ने पहले ट्वीट में विरोध प्रदर्शन का नजारा दिखाते हुए लिखा, "इस शाम कांग्रेस वर्कर मेरे शूट लोकेशन के बाहर, अभी के लिए पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया है और मुझे मेरी कार बदल कर दूसरी गाड़ी से एक ज्यादा लंबा रूट लेकर घर आना पड़ा. ये सब एक मुखर महिला होने के क्रंच हैं."

Police protection has been increased around me as @INCIndia workers in MP carried out a protest to stop my shoot. Congress MLA’s are saying they are protesting on behalf of farmers, which farmers gave them such a power of attorney why can’t they protest for themselves?