डोनाल्ड ट्रम्प ने की जो बिडेन के ड्रग टेस्ट की मांग, कंगना रनौत ने दिया साथ

कंगना रनौत हर मामले में बढ़-चाहकर हिस्सा लेती हैं. बॉलीवुड में काम से लेकर एक्टर्स के साथ होने वाली बातोंं, देश में होनी वाले किस्से और यहां तक की अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी कंगना की नजर रहती है. ऐसे में वे अपनी राय हमेशा लोगों के सामने रखती हैं. अपने ऑफिस में तोड़फोड़ और बीएमसी संग मुकदमा लड़ रहीं कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स पा लिए हैं. भारत के किसान बिल पर बात करने के बाद अब वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन कर रही हैं.

भारत में बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर तो कंगना रनौत लागातार बात कर ही रही हैं. अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट का जवाब दे दिया है. असल में ट्रम्प ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए जो बिडेन का ड्रग टेस्ट लिए जाने की मांग की थी. ट्रम्प ने ट्वीट में लिखा कि मंगलवार रात को होने वाली डिबेट से पहले और उसके बाद वो जो बिडेन का ड्रग टेस्ट चाहते हैं और साथ में अपना टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हैं. उनकी डिबेट परफॉरमेंस को लेकर भी ट्रम्प ने सवाल उठाए हैं.

इसके जवाब में कंगना ने ट्रम्प की बात की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'इस ट्वीट का कंटेंट नहीं बल्कि जिस संदर्भ में बात हो रही है उसकी मैं प्रशंसा करती हूं. ड्रग्स लेने का इल्जाम किसी को गाली देने जैसा है. किसी की मां को लेकर अपशब्द कहने या किसी की मेंटल हेल्थ पर उसे शर्मिंदा करने से बेहतर. हमें एक समाज के तौर पर ये समझना चाहिए कि हम किस चीज को सही में शर्मिंदा करने लायक मानते हैं.'

Its not the content of this tweet but the context of it that I appreciate, accusations of taking drugs is used as a slur, much better than naming mother’s reproductive organs/stigmatising mental illnesses. We as a society must know what is it that we recognise as truly shameful. https://t.co/EunK41yqaF