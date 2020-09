कोरोना निगेटिव होने पर ही कंगना को मुंबई जाने की इजाजत देगी हिमाचल सरकार

I juss love her!! Shez so perfect 😘😘❤❤ @kanganaranautfanclub @kanganaranautmemes @kanganaranaut_arabifc !! #KanganaRanaut #BollywoodQueen !!

A post shared by Kangan Ranaut FanPage😇 (@kangana.ranaut.fanpage) on Oct 18, 2016 at 9:39am PDT