Vivekananda Jayanti पर कंगना की पोस्ट- जब मैं खो गई थी तब आपने मुझे ढूंढा...

देश दुनिया की तमाम बातों पर बेबाक अपनी राय देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर ट्वीट करके लोगों को विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही कंगना ने बताया है कि किस तरह विवेकानंद द्वारा दुनिया को दी गई सीखों ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है. कंगना का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब रीट्वीट किया जा रहा है.

कंगना रनौत ने विवेकानंद की एक तस्वीर साझा की है जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जब मैं खो गई थी तो आपने मुझे ढूंढा, जब मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे कहां जाना है तब आपने मेरा हाथ थामा. जब मेरा दुनिया से मोहभंग हो गया और मुझमें कोई उम्मीद नहीं बची थी तब आपने मुझे वजह दी. कोई भी शख्स या ईश्वर आपसे बढ़कर नहीं है मेरे गुरु. मेरे अस्तित्व का हर कतरा आपका है."

When I was lost you found me, when I had no where to go you held my hand, when I was disillusioned by the world had no hope you gave me purpose. There is no being no God higher than you my Guru, you own every bit of my being.... #NationalYouthDay #SwamiVivekanandJayanti pic.twitter.com/h3HG936biM