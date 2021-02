धाकड़ की शूटिंग के बीच कंगना ने बिताया क्वालिटी टाइम, सफारी राइड का लिया मजा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इनदिनों अपनी फिल्म धाकड़ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म से कंगना का पहला लुक तो काफी समय पहले ही जारी कर दिया गया था मगर एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग शुरू की है. इस फिल्म में वे एक स्पाए के रोल में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग के बीच में एक्ट्रेस ने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ठानी और वे घूमने निकल पड़ीं.

कंगना रनौत ने अपनी कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं जिसमें वे सतपुरा नेशनल पार्क के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रही हैं. कंगना ने तीन तस्वीरें साझा की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वे खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद कर रही हैं और अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखा रही हैं. एक्ट्रेस सफारी राइड का मजा लेती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा- इस सुहाने रविवार के दिन मैं सतपुरा टाइगर रिसर्व पहुंची. बड़े से मादा चीते के अलावा मैंने यहां कुछ और अद्भुत जानवर भी देखे. यहां के खूबसूरत दृश्यों ने मुझे हैरान कर दिया. @MPTourism को मेरा शुक्रिया कि मुझे यहां इतना खूबसूरत दिन बिताने का मौका मिला.

On this lovely Sunday went on safari in Satpura Tiger Reserve, saw some gorgeous animals along with a big male tiger, spectacular lakes and scenery took my breath away. Thank you @MPTourism and forest department here for this amazing day, had a wonderful time indeed, thank you 🙏 pic.twitter.com/IIvhH1UbxV