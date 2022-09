KRK Arrested: नई मुश्किल में KRK, महिला फिटनेस ट्रेनर ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

KRK Arrested in Sexual Absue Case: एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. बीते दिनों विवादित ट्वीट करके कानूनी पचड़े में फंसने के बाद कमाल आर खान अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. केआरके पर छेड़खानी का आरोप लगा है.

केआरके पर लगे छेड़छाड़ करने के आरोप

विवादित ट्वीट के मामले में केआरके को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अब कमाल आर खान को तीन साल पुराने केस में मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

फिटनेस ट्रेनर संग छेड़खानी करने के आरोप में वर्सोवा पुलिस ने शनिवार को कमाल आर खान को गिरफ्तार कर लिया. रविवार को उन्हें हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद केआरके को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ये मामला 2019 का है. हालांकि, फिटनेस ट्रेनर ने 2021 के बीच में पुलिस में केआरके के खिलाफ शिकायत की थी. ट्रेनर ने कहा था कि वह इंडस्ट्री में कमाल आर खान के संबंधों से डरती थी और इसलिए उस घटना के तुरंत बाद उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया था.

केआरके पर सेक्सुअल फेवर मांगने के आरोप लगे हैं. कमाल आर खान ने जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में शिकायतकर्ता से सेक्सुअल फेवर मांगे थे. इसके अलावा उनपर शिकायतकर्ता का जबरन हाथ पकड़ने का भी आरोप है. इसी मामले में वर्सोवा पुलिस ने कमाल राशिद खान को गिरफ्तार किया है.

वर्सोवा पुलिस ने उन्हें 24वें एमएम कोर्ट, बोरीवली कोर्ट के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद गिरफ्तार किया है. वर्सोवा पुलिस ने रविवार को कहा- कमाल राशिद खान को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Maharashtra | Kamaal Rashid Khan arrested by Versova Police for demanding sexual favours & holding the complainant’s hand in the first week of January 2019. Versova Police arrested him by transfer order of 24th MM Court, Borivali, Mumbai: Versova Police



(File photo) pic.twitter.com/kBd2EFIpDe