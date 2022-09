Jubin Nautiyal के शो कैंसल, उठी गिरफ्तारी की मांग, सिंगर बोले- फैंस निराश ना हों

सोशल मीडिया पर सेलेब्स को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है. शनिवार को ट्विटर पर #ArrestJubinNautiyal ट्रेंड हो रहा था. सवाल ये था कि आखिर रातों-रात ऐसा क्या हुआ जो लोग सोशल मीडिया पर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) को अरेस्ट करने की मांग करने लगे. यूजर्स के इस गुस्से की वजह जुबिन के अपकमिंग कॉन्सर्ट का पोस्टर था. पोस्टर को लेकर इतना बवाल क्यों किया गया. इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जुबिन नौटियाल ने कॉन्सर्ट के कैंसल होने की अफवाह पर क्या कहा है.

क्या है मामला?

हाल ही में सोशल मीडिया पर सिंगर के अगले कॉन्सर्ट का पोस्टर शेयर किया गया था. पोस्टर को लेकर दावा किया गया कि शो का ऑर्गनाइजर भारत का वॉन्टेड क्रिमिनल है, जिसका नाम जय सिंह है. कई यूजर्स ने ये भी कहा कि ये शख्स जय सिंह नहीं, बल्कि रेहान सिद्दिकी है. कुछ यूजर्स ने जय सिंह पर खलिस्तान को सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया. इस पूरे बवाल के बाद अब कहा जा रहा है कि जुबिन नौटियाल का यूएस-कनाडा टूर कैंसल कर दिया गया है. हांलाकि, ये सच नहीं हैं. सच ये है कि जुबिन नौटियाल का US टूर अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले ही कैंसल कर दिया गया था. सिंगर के मैनेजर ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए टूर कैंसल होने वाली खबर को अफवाह बताया है.

सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद जुबिन ने एक ट्वीट भी किया है. इस ट्वीट में वो लिखते हैं, हैलो दोस्तों और ट्विटर फैमिली. अगले महीन मैं पूरी तरह से ट्रैवलिंग और शूटिंग में बिजी हूं. किसी तरह की अफवाह से निराश ना हों. मैं देश से प्यार करता हूं. मैं आप सबसे प्यार करता हूं.

Hello friends and twitter family, I've been travelling and will be shooting for the next whole month. Don't get upset on rumours. I love my country 🇮🇳🙏🏻. I love you all 🌹 pic.twitter.com/0Peyy74rwr