सचिव जी की हीरोइन बनी चहल की गर्लफ्रेंड महवश, करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा एक नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. इसका नाम है 'टेढ़ी हैं पर मेरी हैं'. फिल्म में 'पंचायत' के सचिव जी उर्फ एक्टर जितेंद्र कुमार लीड रोल निभाने वाले हैं. पिक्चर में उनकी हीरोइन होंगी आरजे महवश. ये फिल्म प्यार की एक हल्की-फुल्की, मजेदार कहानी पेश करेगी जो परफेक्शन और आदर्श रोमांस की बजाय खामियों और इमोशनल अफरा-तफरी को सेलिब्रेट करती है.

और पढ़ें

यह प्रोजेक्ट जितेंद्र कुमार के बढ़ते फिल्मी सफर में एक नया जुड़ाव है. उनके अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर महवश नजर आएंगी. फिल्म को प्रदीप सिंह ने लिखा है और डायरेक्शन जयेश प्रधान के हाथ में है. प्रोडक्शन की कमान इशान शिल्पी वर्मा, विशाल त्यागी और अनवर अली खान संभाल रहे हैं, जबकि फिल्म को कुरै स्टूडियो और शैशा मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. पिक्चर में नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार इस्माइल दरबार म्यूजिक देंगे.

महवश कर रहीं बॉलीवुड डेब्यू

फिल्म 'टेढ़ी हैं पर मेरी हैं' के साथ आरजे रहीं महवश अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. इसे लेकर उन्होंने अपना उत्साह फैंस के साथ शेयर किया है. उन्होंने पिक्चर का पहला लुक शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी पहली फिल्म. सबको थिएटर जाकर जरूर देखनी है ओके. बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा आज क्या बोलूं... बस तुम सबका ढेर सारा प्यार चाहिए. महवश, नगमा का किरदार निभा रही है. जितेंद्र कुमार, गुलाब के रोल में हैं. बहुत वक्त बाद एक अच्छी-सी लव स्टोरी आ रही है, वो भी थोड़ी सी अफरा तफरी वाली भी है. ऐसी लव स्टोरी जो परफेक्ट बनने का नाटक नहीं करती. फिल्म टेढ़ी है पर मेरी है ने मुझे वो किरदार दिया जिससे मैं तुरंत कनेक्ट कर गई. इस सफर को पर्दे पर आपके साथ बांटने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.'

Advertisement

रेमो क्यों ला रहे ये टेढ़ी-मेढ़ी कहानी?

फिल्म को प्रेजेंट करने की वजह बताते हुए रेमो डिसूजा ने कहा, 'फिल्ममेकर के तौर पर मेरे सफर में मैं हमेशा से ऐसी कहानियों की तरफ आकर्षित रहा हूं जो रियलिटी में जड़ें रखती हों, लेकिन उनमें एक अलग चमक हो. टेढ़ी हैं पर मेरी हैं बिल्कुल वैसी ही है. यह खामियों का जश्न मनाती है. यह उस पागलपन को ढूंढने की कहानी है जो आपका अपना हो, और जितेंद्र कुमार जैसे रिलेटेबल और बैंकेबल एक्टर का साथ होना, जिनकी कॉमेडी और कमजोरी को मिलाकर पेश करने की काबिलियत गजब की है, यह गारंटी देता है कि फिल्म दर्शकों के दिल तक जाएगी.'

जितेंद्र कुमार अभी तक 'पंचायत', 'कोटा फैक्ट्री' जैसी सीरीज में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्हें आयुष्मान खुराना संग फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में भी देखा जा चुका है. हाल ही में 'भगवत: चैप्टर वन – राक्षस' में शानदार परफॉरमेंस जितेंद्र कुमार ने दी थी. एक्टर ने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जताया. जितेंद्र ने कहा, 'खुद टाइटल टेढ़ी हैं पर मेरी हैं सच्चे और बिना फिल्टर वाले प्यार की भावना को परफेक्टली पकड़ता है. इस फिल्म में एक बेहद खामी वाला लेकिन असली किरदार निभाना मेरे लिए फ्रेश चैलेंज है. मुझे यकीन है कि फिल्म हर उस इंसान से जुड़ेगी जो मानता है कि सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर सबसे ज्यादा टेढ़े-मेढ़े ही होते हैं.'

Advertisement

महवश ने भी फिल्म और अपने किरदार की ओर खींचे जाने की वजह बताई बताई. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अफरा-तफरी वाली कहानी है. मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया कि किरदार कितने रियल और इम्परफेक्ट हैं. लगता है जैसे आप उन्हें सचमुच जानते हों. मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक इस फिल्म के प्यारे पागलपन को गले लगाएं.' फिलहाल इस पिक्चर की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

---- समाप्त ----