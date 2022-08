Janhvi Kapoor को मां श्रीदेवी से विरासत में मिला है ये हुनर, एक्टिंग को लेकर कही थी ये बात

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने 2018 में फिल्म 'धड़क' (Dhadak) से बॉलीवुड डेब्यू किया था. पिछले 4 साल में जाह्नवी ने बहुत ज्यादा फिल्में तो नहीं की हैं, लेकिन जितना भी काम किया है उसमें उन्हें अच्छी-खासी तारीफें मिली हैं. उनकी लेटेस्ट फिल्म 'गुडलक जेरी' (Good Luck Jerry) हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और जनता फिल्म में जाह्नवी के काम को पसंद कर रही है.

4 साल पहले डेब्यू करने वालीं जाह्नवी के काम में जनता को बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि जाह्नवी ने जब अपनी मां, बॉलीवुड लेजेंड श्रीदेवी (Sridevi) से एक्टर बनने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया था!

श्रीदेवी ने जाह्नवी को एक्टिंग करने से रोका था

एक ताजा इंटरव्यू में जाह्नवी ने बताया कि जब उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि वो एक्टर बनना चाहती हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया. ई टाइम्स से बात करते हुए जाह्नवी ने बताया, 'उन्होंने कहा- इसमें मत जाओ. मैंने अपनी सारी जिंदगी इसलिए काम किया ताकि अपने बच्चों को कम्फर्टेबल लाइफ दे पाऊं और ये लाइफ (एक्टिंग की) कम्फर्टेबल नहीं है, तो फिर तुम खुद को इसमें क्यों झोंक देना चाहती हो?'

जाह्नवी ने बताया कि इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों से प्यार है और वो एक्टर बने बिना नहीं जी पाएंगी. हालांकि तब भी श्रीदेवी की टेंशन नहीं खत्म हुई और उन्होंने कहा, 'तुम बहुत ज्यादा भोली हो और नरम दिल हो. तुम भावुक हो जाती हो. तुम बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाती हो. यहां सर्वाइव करने के लिए तुम्हें एक अलग तरीके से मजबूत होना पड़ेगा.'

जाह्नवी को मां से मिला है या हुनर

2012 में श्रीदेवी ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते बताया था कि उन्होंने जाह्नवी के रूम के लिए पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन की एक पेंटिंग बनाई थी. श्रीदेवी ने लिखा था कि जाह्नवी ने इसे 'बेस्ट गिफ्ट' बताया है.

Hello! Here's a painting of my favourite Michael Jackson I did for Jahnvi's room. She says it's the best gift ever! pic.twitter.com/EkgscGIs