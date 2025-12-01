जाह्नवी कपूर ने 2018 में धड़क से अपना डेब्यू किया था. इसके बाद वो गुंजन सक्सेना, गुड लक जैरी, मिली और मिस्टर एंड मिसेज माही जैसी कई फिल्मों में नजर आईं. उन्हें मौके तो खूब मिले लेकिन उनका कहना है कि एक एक्टर के तौर पर जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है. लेकिन श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी होने के नाते उन्हें फेम आसानी से मिल गया.

एक्टर बनकर नहीं मिला सम्मान!

मोजो स्टोरी से बातचीत में जाह्नवी कुबूल कर चुकी थीं कि उन्हें सम्मान की इच्छा है. उन्होंने काम बहुत किया लेकिन इज्जत नहीं मिली. अब एक्ट्रेस ने फिर इसी बारे में बात की. उन्होंने बताया कि समय के साथ उनका नजरिया कैसे बदला है. अब वो पक्के तौर पर मानती हैं कि “जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, कोई और भी आपको सम्मान नहीं देगा.”

जाह्नवी ने कहा, “बीते कुछ सालों में मैंने एक बात जरूर सीखी है- जब तक आप खुद को इज्जत नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा. मुझे फेम आसानी से मिला क्योंकि मैं किसकी बेटी हूं, ये सब जानते हैं. इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे पहचान या पहुंच चाहिए. वो तो मुझे पहले ही मिल गई थी. मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई आकर मुझसे कहे,‘मैं तुम्हारा सम्मान करता या करती हूं.’ लेकिन सच में, जब तक आप अपनी काबिलियत और अपने योगदान को नहीं समझेंगे, कोई और नहीं समझेगा.”

खुद पर भरोसा करना जरूरी

जाह्नवी ने ये भी कहा कि खासकर महिलाओं के लिए बाहरी लोगों से तारीफ मिलने की चाहत जैसे पैदाइशी होती है. वो बोलीं, “जब आप किसी वर्कफ्रंट पर जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको अपने बारे में कैसा महसूस करना चाहिए, तो आपको खुद तय करना होता है कि- मैं खुद पर भरोसा करती हूं. बाकी सब अपने-आप हो जाता है. अब मुझे नहीं पता लोग बाहर क्या सोचते हैं- मैं बस अपना काम कर रही हूं. मैंने खुद का सम्मान करना सीख लिया है, और मुझे पता है कि जब मैं सेट पर आती हूं, तो मुझे अपना काम आता है. लोग उसी का सम्मान करते हैं और मेरी बात सुनते हैं.”

लोगों को खुश करना पेशा

जाह्नवी ने ये भी माना कि लोगों को खुश करना उनके पेशे का एक हिस्सा बन जाता है. उन्होंने कहा, “ये मेरे काम का नतीजा है, जहां हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें. लेकिन एक कलाकार, एक इंसान और इस देश की नागरिक होने के नाते, मैं सिर्फ पसंद किए जाने से कहीं ज्यादा चीजों के लिए उत्सुक हूं. ठीक है अगर हर कोई मेरे काम का फैन न हो या मेरी हर बात या कदम को सपोर्ट न करे. मेरा लक्ष्य ईमानदारी से काम करना है और लगातार ये ढूंढ़ना है कि मैं कैसे एक बेहतर कलाकार और बेहतर इंसान बन सकती हूं.”

