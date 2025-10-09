इस्माइल दरबार के दूसरे निकाह से नाराज था बेटा? पिता की दूसरी पत्नी संग कैसा है रिश्ता

म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार को अपने बेहतरीन संगीत के लिए जाना जाता है. उन्होंने भारत के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली के साथ कई फिल्मों में काम किया था. अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इस्माइल दरबार चर्चा में रहे. अब उन्होंने अपनी दूसरी शादी और अपनी पत्नी के धर्म परिवर्तन के बारे में खुलकर बात की है.

इस्माइल ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया था. उनकी दूसरी पत्नी आयशा दरबार, पहले प्रीति के नाम से जानी जाती थीं. विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में, इस्माइल ने बताया कि जब उन्होंने आयशा को प्रपोज किया, तब वो और उनकी पहली पत्नी फरजाना अलग रह रहे थे. दोनों के बीच लगभग एक दशक से अनबन चल रही थी. उन्होंने कहा कि उस समय आयशा की सगाई एक अमीर बिजनेसमैन से हो रखी थी.

इस्माइल की दूसरी शादी से पहली पत्नी को लगा झटका

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बेटों ने उनकी मां को छोड़ने के लिए उनसे नाराजगी जताई? इस्माइल ने कहा, 'यह उनकी महानता है कि उन्होंने अपने जीवन में मेरे साथ कभी भी असभ्यता से बात नहीं की. वे आज भी मेरा सम्मान करते हैं.' उन्होंने कहा कि उनकी पहली पत्नी के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी. लेकिन इसके अलावा उनके बीच कोई समस्या नहीं थी. इस्माइल ने यह भी दावा किया कि उनकी दूसरी पत्नी को इस्लाम में परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने खुद ऐसा किया था.

इस्माइल दरबार से पूछा गया कि क्या यह सच है कि उनकी पहली पत्नी ने इस शादी का विरोध करते हुए कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनके ही गीतों को गाकर सार्वजनिक रूप से विरोध किया था, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, 'बात यह है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा. वैसे भी मैं उसे लगभग 10 साल से संकेत दे रहा था.' उन्होंने आगे समझाया, 'उसने भरोसा किया था कि मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब दो लोग आपस में नहीं निभा पाते, तो ऐसा होना तय है.'

पहली पत्नी को इस्माइल ने दिया धोखा?

इस्माइल दरबार ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ धोखा किया था. उन्होंने कहा, 'एक दिन हमारे बीच झगड़े के बाद मैंने आयशा को फोन किया और हम ड्राइव पर गए. एक घंटे बाद मैंने गाड़ी रोकी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया. उसने हां कह दिया. साफ कहूं तो मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स शुरू होने लगी थीं. मुझे उस समय नहीं पता था कि उसकी सगाई एक अमीर शख्स से हुई थी. उसका भविष्य उज्ज्वल था. वह मेरी हर बात पर ध्यान देती थी. उसे लगता था कि मैं एक महान म्यूजिक डायरेक्टर हूं. इन दिल से दिल की बातों के बाद वह मुझसे बहुत जुड़ गई.'

इस्माइल ने बताया कि आयशा के हां कहने के बाद उन्होंने अपनी मां को फोन किया था और बताया था कि वे दोबारा शादी करने जा रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उस समय अपनी पहली पत्नी के साथ रह रहे थे? तो उन्होंने कहा, 'हां लेकिन तब हमारे मतभेद चरम पर थे. मैं असल में दो महीने से एक अलग घर में रह रहा था... मैंने उसे कुछ नहीं बताया और सीधे सूरत जाकर आयशा से शादी कर ली.' इस्माइल ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पहले कहा था कि दो पत्नियां रखना आपदा का कारण है. साथ ही उन्होंने आयशा की तारीफ की कि उन्होंने उनके साथ रहने और उनकी देखभाल करने के लिए अपने 'ग्लैमर लाइन' के करियर का त्याग किया था. इस्माइल बोले, 'वह आज भी मुझे कपड़े पहनाती है, मेरे जूतों के फीते बांधती है.'

इस्माइल के दो बेटे हैं- आवेज और जैद दरबार. दोनों इन्फ्लुएंसर हैं. दोनों बेटे आयशा को 'आयशा मम्मी' कहते हैं. दोनों का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम इमाम है. इसी इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा कि उनकी पत्नी ने जो 'सबसे बड़ी चीज' की, वह यह थी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने करियर का त्याग किया. उन्होंने कहा, 'मुझे कभी उन्हें 'मम्मी' कहने के लिए नहीं कहना पड़ा, उन्होंने खुद ऐसा किया था.'

---- समाप्त ----