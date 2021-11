Into The Wild With Bear Grylls: विक्की कौशल ने खाया जिंदा Crab, 'जय बजरंगबली' का नाम लेकर समंदर में लगाई छलांग

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल शादी से पहले सारा एडवेंचर कर लेना चाहते हैं. यही वजह है विक्की Into The Wild With Bear Grylls जैसे एडवेंचरस शो में शिरकत करते नजर आने वाले है. विक्की ने इस शो का प्रोमो शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

विक्की कौशल