Indian Idol 12: नेहा कक्कड़-हिमेश रेशमिया ने गाए किशोर दा के गाने, फैंस ने कर दिया ट्रोल

टीवी के सबसे मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 कोरोना पैनडेमिक में फैंस को एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश कर रहा है. शो में नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया जज के रोल में नजर आ रहे हैं. हाल ही में महान गायक किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देते हुए एक स्पेशल एपिसोड रखा गया. इस एपिसोड में उनके बेटे अमित कुमार को भी शामिल किया गया. शो के दौरान जजेस नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया ने भी किशोर कुमार के गाने गाए और हरफनमौला कलाकार को याद किया. मगर ये मामला उल्टा शो के जजेस पर भारी पड़ गया. लेजेंड्री सिंगर के सॉन्ग्स को ठीक तरह से ना गा पाने की वजह से सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल मौका था किशोर कुमार के 100 सुपरहिट सॉन्ग्स को सेलिब्रेट करने का. ऐसे में कंटेस्टेंट और मशहूर सिंगर अमित कुमार के साथ-साथ नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया ने भी किशोर दा के गानें गाए. मगर कई सारे लोगों को दोनों सिंगर्स का ये प्रयास रास नहीं आया. लोगों ने सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के सुपरहिट गानों को खराब ना करने की गुजारिश की और कई लोगों ने तो नेहा और हिमेश की खूब खिल्लियां उड़ाईं.

Neha Kakkar do whatever you want to do with your songs



please don't even think to spoil Kishore Kumar Sir's songs 🙏🏻



(Bhoot Phishachh Nikat Nahi Aave Mahaveer Jab Naam Sunave)#IndianIdol#100SongsOfKishoreKumar — Ashwin (@SavageClown666) May 8, 2021

#IndianIdol2021 #indianidol #SonyLIV please spare Kishore Kumar's songs.. this is a worst singing I've ever witnessed of Kishore's songs.. all my favorite songs are screwed by @iAmNehaKakkar @The_AnuMalik and all participants — Rajeev Raval (@rajeev2306) May 9, 2021

Sorry to say, but Himesh is murdering the legendary Kishor Kumar songs on #indianidol. The contestants are so much better. — Nitin Deshpande (@nitingdeshpande) May 9, 2021

यूजर्स ने की ये गुजारिश

एक यूजर ने लिखा- नेहा कक्कड़, आपको जो करना है करिए. मगर प्लीज किशोर कुमार के गानों को बर्बाद करने की सोचिए भी मत. एक अन्य यूजर ने लिखा कि- कृपया किशोर कुमार के गानों को बख्श दें. आज तक मैंने किसी भी किशोर कुमार के गानों का इतना बुरा वर्जन नहीं सुना. अनु मलिक, नेहा कक्कड़ और अन्य सिंगर्स ने मिलकर किशोर कुमार के मेरे फेवरेट गाने को बर्बाद कर दिया.

Meanwhile nehu kankar when Contestant tell her their life stories #indianidol pic.twitter.com/d0m4SZ2Zqt — YASH🌴 (@i_m_yash__) May 8, 2021

शाहिद कपूर को इंडस्ट्री में हुए 18 साल, फोटो शेयर कर फैंस को कहा धन्यवाद

सिर्फ जज ही नहीं पर्टिसिपेंट्स की भी लगी क्लास

बता दें कि किशोर कुमार बॉलीवुड के गोल्डन एरा के चुनिंदा ऐसे सिंगर्स में से एक हैं जिन्हें आज की जनरेशन सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती है. इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट्स भी किशोर कुमार के गाने अटेंप्ट करते हैं. मगर कई सारे यूजर्स ने उनकी सराहना तो की मगर इस बात को भी माना कि जिस क्वालिटी ऑफ वाइज के साथ किशोर कुमार एफर्टलेसली किसी गाने को गा देते थे उसे आज की पीढ़ी द्वारा निभा पाना बेहद मुश्किल है.

Watching #indianidol dedicated to 1 of the all time greats #kishorekumar Everytime you hear the best of singers sing his songs you once again realise the greatness of the legend. Nobody after him has been blessed with quality of his voice and singing prowess like him! 🙏 pic.twitter.com/9yk1WQedO4 — Durga Jasraj (@durgajasraj) May 8, 2021

'अच्छा इलाज नहीं मिला...जल्द जन्म लूंगा' फेसबुक पर लिखने के कुछ घंटे बाद ही चल बसे एक्टर राहुल वोहरा

सुरों के जादूगर थे किशोर कुमार

बता दें कि 70 और 80 के दौर में किशोर कुमार ने अपनी सिंगिंग का जादू कुछ इस तरह बिखेरा था कि आज भी उनकी दीवानगी श्रोताओं के बीच देखने को मिलती है. किशोर दा को उनकी वर्सटाइल रेंज के लिए जाना जाता था. बिना क्लासिकल ट्रेनिंग के वे मुश्किल गानों को भी गा देते थे. चाहें रोमांटिक गाने हों, चाहें कॉमिक या फिर सैड सॉन्ग, किशोर कुमार ने हर तरह के गानें सुपरहिट रहे हैं. इसके अलावा वे एक एक्टर और म्यूजिशियन भी थे.