IND vs PAK Asia Cup 2022: भारत की जीत पर नाचे जेठालाल, हार्दिक पंड्या के फैन हुए सेलेब्स, जश्न मनाते मीम्स Viral

एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीत का जो परचम लहराया है, उसने देशवासियों को झूमने का मौका दे दिया है. रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जोरदार मुकाबले में हर किसी की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं. हर कोई टकटकी लगाए मैच देख रहा था और भारत की जीत की कामना कर रहा था. फिर हार्दिक पंड्या ग्राउंड पर आए और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के छक्के छुड़ा दिए.

भारत की जीत का मना जश्न

हार्दिक की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने में कामयाब हुआ. पाकिस्तान द्वारा दिए गए 148 रनों के टारगेट को भारत ने अचीव किया और पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मिली हार का बदला लिया. भारत की इस धमाकेदार जीत के बाद जश्न मनाना तो बनता है. देश के हर कोने में पटाखे फूटने लगे, सेलेब्स भी खुशी से झूमने लगे और सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया.

वायरल हुए मीम्स

भारत की जीत का जश्न मनाते मजेदार मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कहीं जेठालाल खुशी से नाच रहे हैं तो कहीं पर पाकिस्तान पर चुटकी ली जा रही है. टीम इंडिया की इस जीत पर सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है. कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, अशोक पंडित, शरद केलकर, कमाल राशिद खान, अर्जुन रामपाल समेत कई सेलेब्स के रिएक्शन सामने आए हैं.

Hardik Pandya at every difficult situation ☝🏻#INDvsPAK pic.twitter.com/hIsUq8M0nl — prime video IN (@PrimeVideoIN) August 28, 2022

Hardik Pandya to Dinesh Karthik in Final Over against Pakistan today!

What a match! #HardikPandya #INDvsPAK pic.twitter.com/zj4rW5mQ1f — Vishal Verma (@VishalVerma_9) August 28, 2022

मैच देखने पहुंचे विजय देवरकोंडा, उर्वशी रौतेला

रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए सेलेब्स भी पहुंचे थे. लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा ट्रेडिशनल लुक में टीम इंडिया को चीयरअप करते दिखे थे. विजय के डैशिंग लुक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. विजय की फिल्म लाइगर तो नहीं चली मगर उनकी परफॉर्मेंस की जरूर तारीफ हुई है. भारत-पाक मैच में विजय देवरकोंडा की अपीयरेंस को यूजर्स लाइगर का प्रमोशनल स्टंट भी बताते दिखे.

वहीं ग्लैमरस उर्वशी रौतेला भी स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के मैच को एंजॉय करती नजर आई थीं. मैच देखती उर्वशी को लोग सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का नाम लेकर ट्रोल भी करते दिखे. खैर, ट्रोलिंग तो अपनी जगह है, होती ही रहती है. जरूरी ये है कि उर्वशी रौतेला ने इस ऐतिहासिक मैच को देखा और इस गोल्डन मोमेंट का हिस्सा रहीं. क्यों सही कहा ना?