'OTT में मत लो एंट्री', ऋचा चड्ढा को मिली थी सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- बाद में उन्हीं लोगों को यहां देखा

इंडिया टुडे के खास कार्यक्रम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में बॉलीवुड सेलेब्स ऋचा चड्ढा, सान्या मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी ने खास मेहमान के तौर पर शिरकत की. इसके अलावा अमेजन प्राइम वीडियो की हेड ऑफ इंडिया ओरिजिनल्स, अपर्णा पुरोहित ने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया है. इन सभी सितारों ने Serial Thrillers: The stars who have hijacked our minds सेशन में इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव अरूर संग बातचीत की.

कालीन भैया के नाम से जाने जाते हैं पंकज

शिव ने सभी एक्टर्स और अपर्णा से बदलते सिनेमा और ओटीटी पर आने वाले बढ़िया शोज के बारे में विचार-विमर्श किए. ऐसे में पंकज त्रिपाठी ने बताया कि उनके वेब शो मिर्जापुर से उन्हें कालीन भैया की पहचान मिली है. अब यह हाल है कि उनके घर उनसे मिलने आने वाले लोग भी कालीन भैया को ढूंढते हैं, तब उनके गार्ड को लोगों को बोलना पड़ता है कि यहां कोई कलीन भैया नहीं रहते.

बेबाक हैं ऋचा चड्ढा

वहीं इस सेशन में राजनीति को लेकर भी कुछ सवाल किए गए. ऐसे में शिव ने ऋचा की तारीफ में कहा कि वह हर मामले पर खुलकर बोलती हैं. ऋचा ने इसके जवाब में कहा- शुक्रिया आपने कहा कि मैं हर मामले पर बेबाकी से बात करती हूं. मैं हमेशा से ही ऐसी हूं. लेकिन शायद अभी लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है, क्योंकि सब चुप हैं. इसलिए लगता है कि मैं चीजों के बारे में ज्यादा खुलकर चीजों के बारे में बोलती हूं.

अमेजन में कैसे चुने जाते हैं शो?

अपर्णा पुरोहित ने बताया कि उन्हें हर रोज कई शोज की कहानियां सुननी पड़ती हैं. अपर्णा ने कहा कि कई कहानियां देश के हर कोने में हैं. ऐसे में जब उन्हें कहानियां सुनाई जाती हैं तो वह यह देखती हैं कि यह कहानी क्या है, कैसी है और उसकी खासियत क्या है और क्यों उस कहानी को अभी सुनाया जाना जरूरी है. इसके अलावा दूसरी चीज अर्पणा और उनकी टीम देखती है कि कहानी को लाने वाले उसके क्रिएटर उसे लेकर कितने जुनूनी हैं. क्या वह कहानी उसे नींद से जगा रही है, क्या वह कहानी में पूरी तरह समाया हुआ है. इसके अलावा अमेजन का निर्णय दर्शकों पर भी निर्भर करता है. दर्शक क्या देखना चाहते हैं इसका ध्यान रखा जाता है.

ऋचा को ओटीटी पर आने के लिए किया था

ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी और सान्या मल्होत्रा ने अपने ओटीटी पर जाने और उनकी करियर में इसकी वजह से आए बदलावों पर बात की. ऋचा ने बताया कि उन्होंने जब इनसाइड एज वेब शो को करने का फैसला किया था, तब कुछ लोगों ने उन्हें कहा था कि यह सही निर्णय नहीं है. लोगों का कहना था कि इससे ऋचा के करियर पर बुरा असर होगा. ऋचा ने कहा कि उनका शो तो हिट हुआ ही. लेकिन उन्होंने बाद में मना करने वाले लोगों को भी ओटीटी में काम करते देखा और यही उनका जवाब दूसरों को जवाब था. वहीं सान्या मल्होत्रा ने बताया कि उनकी तीन फिल्में कोरोना काल में ओटीटी पर रिलीज हुई हैं और इससे सिनेमा को नए आयाम मिले हैं.

अमृता प्रीतम का किरदार निभाना चाहती हैं सान्या

सेशन के अंत में मॉडरेटर शिव अरूर ने ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी और सान्या मल्होत्रा से पूछा कि वह हिंदी सिनेमा में आगे क्या देखना चाहते हैं या क्या नया करना चाहते हैं. ऋचा चड्ढा ने कहा कि वह महिलाओं पर आधारित फिल्मों को देखना चाहती हैं. ऋचा ने कहा कि महान सावित्रीबाई फुले के बारे में कोई नहीं जनता है. यहां तक कि उनके नाम पर कोई राष्ट्रीय अवकाश भी नहीं होता है. ऐसे में वह सावित्रीबाई फुले पर फिल्म बनती देखना चाहती हैं.

वहीं सान्या मल्होत्रा ने ऋचा चड्ढा की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि वह भी महिलाओं पर आधारित फिल्मों को देखना चाहती हैं. साथ ही सान्या ने कहा कि उनका सपना है कि वह मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की बायोपिक में काम करें. एक्टर पंकज त्रिपाठी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारत की पारम्परिक लोक कहानियों और भारत के साहित्य पर बनी फिल्मों को देखना चाहते हैं.