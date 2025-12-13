scorecardresearch
 
'पैर कांपते हैं...' ऋतिक रोशन की बहन को है सोशल एंग्जायटी, इस तरह कर रहीं सामना

सुनैना रोशन ने बताया है कि उन्हें सोशल एंग्जायटी है. कई लोगों के बीच उनके पैर कांपते हैं. मगर वो इससे सही तरह से जूझ रही हैं. सुनैना बताती हैं कि ये काफी आम बात है, मगर कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता.

सोशल एंग्जायटी पर बोलीं ऋतिक रोशन की बहन सुनैना (Photo: Instagram @roshansunaina)
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन लाइमलाइट से दूर रहती हैं. मगर वो कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में झेली परेशानियों के चलते सुर्खियां में रहीं. ऋतिक की बहन की मेडिकल हिस्ट्री काफी चर्चा में रही. उन्होंने गर्दन के लिम्फोमा नाम की एक बहुत दुर्लभ कैंसर को हराने से लेकर ग्रेड 3 फैटी लिवर जैसी बीमारियों का सामना किया. मगर अब वो उससे उबर चुकी हैं.

ऋतिक की बहन को भी है सोशल एंग्जायटी

सुनैना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अपनी हेल्थ जर्नी से जुड़ी वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में सुनैना ने अपना एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी सोशल एंग्जायटी पर बात कर रही हैं. वो बताती हैं कि उन्हें ये तकलीफ पिछले काफी समय से है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunaina Roshan (@roshansunaina)

वीडियो में सुनैना बताती हैं, 'सोशल एंग्जायटी तो बहुत सारे लोग झेलते हैं, भले ही इसके बारे में खुलकर कोई बात ना करे. लेकिन ये वो बेचैनी वाली फीलिंग है जो कमरे में घुसने से पहले हो जाती है. हर बातचीत को बार-बार सोचना, दिमाग में घुमाना. और ये डर कि कहीं लोग मुझे जज ना करें, जबकि असल में कोई जज कर भी नहीं रहा होता.'

'यहां तक कि मैंने खुद ये महसूस किया है और अभी भी इससे डील करती हूं. जब कई लोग मेरे आसपास होते हैं, मेरे पैर कांपते हैं और सुनन पड़ जाते हैं और मुझे असहज महसूस होता है. तो, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है और ईमानदारी से कहूं तो इसी वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर हो गई हूं. यही सांस लेने का तरीका है. इसने मुझे काफी मदद की है. मैं लंबी-गहरी सांस ले रही हूं.'

बहन सुनैना की बात सुनकर सहमत दिखे ऋतिक

सुनैना ने अपने कैप्शन में लिखा, 'अभी भी कभी-कभी मेरे पैर कांपने लगते हैं और मेरा दिमाग बहुत तेज भागने लगता है. लेकिन मैंने ये भी सीख लिया है कि पीछे हटना मुझे कमजोर नहीं बनाता. ये मुझे और मजबूत बनाता है, क्योंकि मैं खुद को चुन रहा हूं. अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं. हम सब मिलकर एक-एक सांस लेकर ये सब सुलझाएंगे.'

बहन की बातें सुनकर भाई ऋतिक, पिता राकेश रोशन और मां पिंकी रोशन भी सहमत दिखे. उन्होंने सुनैना की बातों को सही ठहराया. सुनैना रोशन के लिए उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा दिखा है. ऐसे कई मौके रहे जब सुनैना ने बताया कि जब वो गंभीर रूप से बीमार रहीं, तब भाई, पिता और मां ने उनका हाथ थामे रखा.

---- समाप्त ----
