सैफ के बाद हेमा मालिनी ने लगवाया कोरोना का टीका, शेयर की PHOTOS

एक्टर सैफ अली खान के बाद अब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है. शनिवार को मुंबई के कूपर अस्पताल में हेमा वैक्सीन लगवाने पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर उनकी कई सारी फोटोज वायरल हैं जहां पर वे टीका लगवाती दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने आम लोगों के साथ ही कोरोना का टीका लगवाया है.

हेमा मालिनी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन

सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा है- कूपर अस्पताल में मैंने आम जनता के साथ कोरोना की वैक्सीन ली. वायरल फोटोज में एक्ट्रेस को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है. टीका लगवाने के बाद उनकी खुशी देखते ही बन रही है. उनकी इस फोटो लाखों बार देखा जा चुका है और सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

I have taken the Covid vaccine along with the public at Cooper Hospital pic.twitter.com/PIUXCh2xnp