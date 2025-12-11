हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र की प्रेयरमीट, नहीं दिखे सनी-बॉबी देओल! पहली बार नजर आईं बेटी आहना

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र देओल ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली थीं. एक्टर हर किसी के दिल में बसते हैं, उनकी याद में हेमा मालिनी ने एक प्रेयर मीट का आयोजन किया. दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशन सेंटर में 11 दिसंबर को एक भावुक माहौल देखने को मिला, जहां हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों- ईशा देओल और आहना देओल के साथ मिलकर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट आयोजित की.

पहली बार दिखीं आहना

इस प्रार्थना सभा में कुछ चुनिंदा मेहमान मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में हेमा मालिनी और बेटियां सफेद और हल्के रंग के पारंपरिक आउटफिट में बेहद शांत और भावुक नजर आईं.

सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी छोटी बेटी आहना देओल पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं. आहना लंबे समय से पब्लिक इवेंट्स से दूरी बनाए हुए थीं, लेकिन पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए वो परिवार के साथ दिखाई दीं.

अरुण गोविल ने दी श्रद्धांजलि

रामानंद सागर की रामायण शो फेम अरुण गोविल ने इस मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट कीं. वो हेमा और आहना के साथ बैठे नजर आए. उन्होंने धर्मेंद्र की तस्वीर के आगे दीया जलाकर, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

पोस्ट में उन्होंने लिखा- आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होकर स्व. धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. उनकी सादगी और योगदान सदैव प्रेरणा रहेंगे. ॐ शांति. फैंस धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को साहस की कामना कर रहे हैं.

घर पर कराई थी भजन संध्या

इससे पहले हेमा मालिनी ने मुंबई में ही अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. 89 साल के धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हुआ था. तब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटों ने भी एक प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें हेमा मालिनी, ईशा और आहना शामिल नहीं हुईं. उसी दिन हेमा ने अपने घर पर अलग से भागवत पाठ और भजन संध्या करवाई थी.

27 नवंबर को देओल परिवार की दूसरी प्रार्थना सभा ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ में पूरा बॉलीवुड नजर आया, लेकिन हेमा और उनकी बेटियां फिर भी नहीं पहुंचीं. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर भी जब सनी और बॉबी ने फैंस से मुलाकात की, तब भी हेमा, ईशा और आहना अनुपस्थित रहीं.

उन्होंने धर्मेंद्र के पहले परिवार से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी है. अब 11 दिसंबर को हेमा मालिनी ने दिल्ली में अपनी ओर से धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी, जहां सनी-बॉबी के परिवार से कोई मौजूद नहीं दिखा.

