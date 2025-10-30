scorecardresearch
 

Feedback

हनुमान यूनिवर्स की अगली फिल्म 'महाकाली' का हुआ ऐलान, दिखा मां का विकराल रूप

आरकेडी स्टूडियोज और फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा ने अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' की मुख्य नायिका के खुलासे के साथ सभी को चौंका दिया है. इस फिल्म की 50% से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस दिनों हैदराबाद में खास रूप से बनाए गए भव्य सेट पर इसकी शूटिंग जारी है. ये 2024 में आई सुपरहीरो फिल्म हनुमान के यूनिवर्स से है.

Advertisement
X
फिल्म 'महाकाली' के पोस्टर में भूमिका शेट्टी (Photo:X/@RKDStudios)
फिल्म 'महाकाली' के पोस्टर में भूमिका शेट्टी (Photo:X/@RKDStudios)

फिल्म 'हनुमान' के जरिए भारतीय सुपरहीरो जॉनर को नया आयाम देने वाले आरकेडी स्टूडियोज और फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा ने अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' की मुख्य नायिका के खुलासे के साथ सभी को चौंका दिया है. मेकर्स ने पोस्टर के जरिए भूमि शेट्टी को महाकाली की मुख्य नायिका के रूप में पेश किया है. साथ ही एक्ट्रेस के अभूतपूर्व लुक से दर्शकों को रूबरू करवा दिया है, जिससे सभी अचंभित हैं.

रिलीज हुआ महाकाली का फर्स्ट लुक

इस फिल्म की 50% से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस दिनों हैदराबाद में खास रूप से बनाए गए भव्य सेट पर इसकी शूटिंग जारी है. यह बात भी गौर करने के काबिल है कि आमतौर पर इंडस्ट्री में नॉन-स्टार कास्ट फिल्मों में निवेश करने से निर्माता कतराते हैं, लेकिन 'महाकाली' के निर्माताओं ने भूमि शेट्टी के रूप में एक नई कलाकार को लेकर न सिर्फ उन पर बेहद भरोसा किया है, बल्कि एक बहुत बड़े बजट पर दांव भी लगाया है.

सम्बंधित ख़बरें

Kantara chapter 1 to Mirai... Folklore-Mythology based films are new success trend
'कांतारा' से 'मिराय' तक... लोककथा और मिथक बने नया सुपरहिट फॉर्मूला 
mirai box office collection day 3: teja sajja starrer registers big weekend
साउथ से आए देसी सुपरहीरो का धमाल, तेज सज्जा की 'मिराय' हिट होने को तैयार  
Mirai Review: Teja Sajja is capable superhero powered by ancient powers
पौराणिक शक्तियां, ग्रैंड विजुअल्स, दमदार एक्टिंग... सॉलिड सुपरहीरो फिल्म है 'मिराय' 
Mirai can surprise like Hanuman-Karthikeya 2 with Mythology-Grand Vijuals a trademark telugu combo
माइथोलॉजी कनेक्शन, शानदार विजुअल्स... क्या 'मिराय' करेगी 'हनुमान' जैसा कमाल? 
Desi Superhero films from south a hope for indian cinema as Lokah rules the screens
साउथ से निकले देसी सुपरहीरोज कर रहे राज, पहली फीमेल सुपरहीरो 'लोका' का धमाल  

हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कई टॉप एक्ट्रेसेज इस सुपरहीरो किरदार को निभाने की इच्छा रखती थीं, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के नाम पर कायम रहते हुए एक ऐसी एक्ट्रेस को चुना जो न सिर्फ नई और सांवली थीं, बल्कि भारतीयता की असली पहचान भी थीं. निर्माता यह भी चाहते थे कि वे एक ऐसी एक्ट्रेस को चुनें, जो कहानी की आत्मा को साकार कर सके और भूमि शेट्टी के रूप में उनकी मंशा को सही आकार मिला.

Advertisement

फिलहाल  'महाकाली' के अपने पहले लुक में दिव्यता और रहस्य का अद्भुत संगम लग रहीं भूमि शेट्टी ने आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लाल और सुनहरे रंगों में रंगी, पारंपरिक गहनों और पवित्र चिह्नों से सजी, 'महाकाली' का यह विकराल रूप आंखों में क्रोध और करुणा का बेमिसाल संगम है.

भूमि को कास्ट करने पर बोले प्रोड्यूसर

फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्माता प्रशांत वर्मा ने कहा, 'हनुमान के बाद, मैं दिव्य स्त्री शक्ति के सार को गहराई से समझने और उसे पर्दे पर उतारने की ओर आकर्षित हुआ और महाकाली के अलावा इससे अधिक उपयुक्त और क्या हो सकता था, जो हमारे इतिहास और पुराणों में गहराई से निहित एक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं. हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कभी उस भव्यता के साथ उन्हें चित्रित किया गया है, जिसकी वह असल में हकदार हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'साथ ही हमें भूमि शेट्टी के अपने चुनाव पर भी बेहद गर्व है, क्योंकि जब हमने भूमि को इस किरदार के लिए चुना, तो उन्होंने भी पूरे समर्पण के साथ अपने आप को इस भूमिका में ढालने की प्रक्रिया शुरू की. सिर्फ यही नहीं इस किरदार की अपार शक्ति और गरिमा को आत्मसात करने के लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया. सच पूछिए तो उनकी आंखों में एक दुर्लभ तीव्रता है, जो महाकाली की आत्मा को सजीव कर देती है. मुझे यकीन है यह फिल्म दर्शकों के लिए पर्दे पर देवियों को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगी.'

Advertisement

यह पोस्टर साफ रूप से दर्शाता है कि 'महाकाली' प्रशांत वर्मा के लगातार विस्तार पा रहे सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला महाग्रंथ बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत हनुमान से हुई थी. इसकी टैगलाइन 'हनुमान की रहस्यमयी दुनिया से', न सिर्फ इस फिल्म के जुड़ाव का संकेत देती है, बल्कि एक ऐसे पौराणिक सुपरहीरो ब्रह्मांड की झलक भी दिखाती है, जो आस्था में निहित होने के साथ आधुनिक सिनेमा की तकनीक और दृष्टि को दर्शाती है.

निर्माता प्रशांत वर्मा के साथ आर. के. दुग्गल और रिवाज रमेश दुग्गल द्वारा समर्थित आरकेडी स्टूडियोज़ 'महाकाली' को भव्यता के नए स्तर पर ले जा रहा है. ऐसे में यह कहें तो कतई गलत नहीं होगा कि प्रशांत वर्मा की रचनात्मक दृष्टि और निर्देशिका पूजा कोल्लूरू के श्रेष्ठ निर्देशन में बन रही फिल्म 'महाकाली' का इंतज़ार प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement