AI ने बनाई 'अश्लील' फोटोज, एक्ट्रेस का दुखा दिल, वीडियो शेयर कर बोलीं- मेरे बेटे ने उन्हें...

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल होने लगे, कुछ पता नहीं चलता. आजकल इंटरनेट पर एक ब्लू साड़ी पहने एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि गिरिजा ओक गोडबोले हैं, जिन्हें आप लोगों ने फिल्म 'जवान' और 'तारे जमीन पर' में देखा था.

गिरिजा ओक गोडबोले का छलका दर्द (Photo: Instagram/@girijaoakgodbole)
'जवान' और 'तारे जमीन पर' में अहम किरदार निभाकर पॉपुलर हुईं गिरिजा ओक गोडबोले सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, इनका एक ब्लू साड़ी पहने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के लिए गिरिजा को काफी प्यार मिल रहा है. पर इस फेम के बीच गिरिजा के इस वीडियो के साथ AI का इस्तेमाल कर कुछ लोगों ने छेड़खानी की. हाल ही में एक वीडियो के जरिए गिरिजा ने इसपर नाराजगी जताई है. सोशल मीडिया के डार्क साइड की स्टोरी बयां की है. 

गिरिजा ने शेयर किया वीडियो
गिरिजा ने AI से छेड़खानी की गई फोटोज के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस की फोटोज काफी तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं. गिरिजा का कहना रहा कि उन फोटोज को काफी सेक्शुअलाइज किया गया है. उन्हें देखकर वो काफी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हैं. उन्हें चिंता हो रही है कि एक दिन उनका बेटा अगर ये फोटोज देखेगा तो क्या सोचेगा. 

गिरिजा ने कहा- कुछ तस्वीरें मेरी AI की मदद से मॉर्फ की गई हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रहीं. उन्हें सेक्शुअलाइज और ऑब्जेक्टिफाई किया गया है. वो देखकर मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूं. और सोचकर परेशान हो रही हूं. मैं खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूं और ऑनलाइन में चीजें किस तरह शेयर होती हैं, ये अच्छी तरह जानती हूं. जब भी कुछ वायरल होता है या ट्रेंड करता है तो वो ज्यादातर फेक ही होता है. कुछ लोग आपकी पोस्ट से तस्वीरें लेते हैं, लाइक्स, व्यूज के लिए वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं. उनका काम सफल हो रहा है. हम सभी जानते हैं कि ये गेम किस तरह खेला जाता है. 

मुजे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि इस गेम के कोई सेट रूल्स नहीं हैं. इस गेम में सबकुछ इस्तेमाल में लाया जा सकता है. गिरिजा खुद एक 12 साल के बेटे की मां हैं. उन्होंने कहा- मेरा 12 साल का बेटा है. वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता पर एक दिन करेगा. जब वो बड़ा हो जाएगा, इन फोटोज को कहीं न कहीं तो देखेगा क्योंकि ये इंटरनेट पर रहेंगी ही. 

बतौर मां, परेशान हैं गिरिजा
गिरिजा ने कहा- एक दिन मेरा बेटा ये देखेगा और मुझे तब औरव परेशानी होगी, डर लगेगा, ये सोचूंगी कि बेटे के दिमाग में इन्हें देखकर क्या चल रहा है. उसको पता होगा कि ये रियल फोटोज नहीं हैं, AI की मदद से इनके साथ छेड़खानी की गई है. लोग भी जो इन्हें देख रहे हैं, वो जानते हैं कि फोटोज के साथ छेड़खानी हुई है. लेकिन उन्हें कुछ तो चीप थ्रिल इन्हें देखकर मिल ही रहा है. मैं ये देखकर डर रही हूं. 

तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि AI की मदद से अगर आप फोटोज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो ये करना सही नहीं है. आप फोटोज या पोस्ट्स को एडिट नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का कॉन्टेंट कन्ज्यूम कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है. मैं सिर्फ आप लोगों से गुजारिश ही कर सकती हूं. 

