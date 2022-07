'उनकी आवाज ही पहचान थी...', गजल गायक Bhupinder Singh के निधन पर पीएम मोदी- सेलेब्स ने जताया शोक

बॉलीवुड के महान गायक रहे भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है. वह 82 साल के थे. भूपिंदर सिंह की पत्नी मिताली सिंह ने इस खबर की पुष्टि की है. मिताली ने बताया कि भूपिंदर काफी समय से हेल्थ इश्यू का सामना कर रहे थे. उन्हें कई प्रॉब्लम थीं, जिसमें यूरिनरी इश्यू शामिल था. भूपिंदर सिंह के जाने में बाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक पसर गया है.

सेलेब्स ने जताया शोक

सेलेब्स संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगर के फैंस और अन्य ने भूपिंदर सिंह के जाने पर शोक जताया है. सिंगर विशाल डडलानी ने ट्वीट किया, 'भूपिंदर जी की याद में. काफी काव्यात्मक बात है कि उन्होंने लता जी को फॉलो किया. जैसे नाम गुम जाएगा गाने में किया था. उनकी आवाज ही पहचान है और हमेशा याद रहेगी.'

Anguished by the passing away of Shri Bhupinder Singh Ji, who has given memorable songs for decades. His works struck a chord with several people. In this sad hour, my thoughts are with his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2022

सिंगर शफकत अमानत अली ने लिखा, 'क्या कमाल के आर्टिस्ट और नम्र इंसान थे. भूपिंदर सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ. उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को मेरी सान्तवनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.' फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लिखा, 'सिंगर और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह का निधन फिल्म इंडस्ट्री खासकर म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नुकसान है. उनके परिवार और पत्नी मिताली जी को मेरी दिल से सान्तवनाएं. उनके गानों के जरिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा.'

What a wonderful artiste and a warm person! Extremely sad to hear of Bhupinder ji’s demise today. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. May he rest in peace #BhupinderSingh pic.twitter.com/7XtuqlKwqv — Shafqat Amanat Ali (@ShafqatAmanatA) July 18, 2022

Deeply saddened that famous Gajal singer #bhupindersingh is no longer with us! I pray for his soul, Condolences to his fans, family and friends — Draupadi Murmu • ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (@draupadimurmupr) July 18, 2022

Legendary singer #BhupinderSingh ji is no more. May his soul rest in peace. More strength and power to his family🙏🙏 pic.twitter.com/eoz3j8Ig0U — Parag Shah (@ParagShahBJP) July 18, 2022

Legendary singer Bhupinder Singh passes away in Mumbai. He is remembered for his memorable songs in films like 'Mausam', 'Satte Pe Satta', 'Ahista Ahista', 'Dooriyan', 'Haqeeqat', and many more. pic.twitter.com/SjDjvDFEOu — Bollywoodirect (@Bollywoodirect) July 18, 2022

इन गानों में चलाया आवाज का जादू

भूपिंदर सिंह के कई फैंस ने भी उन्हें लेकर ट्वीट किए हैं. फैंस का कहना है कि वह अपने लेजेंड को कभी नहीं भूलेंगे. उनके गानों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. भूपिंदर सिंह ने बॉलीवुड की कई बढ़िया फिल्मों में बेहतरीन गानों को गाया था. उन्होंने 'मेरा रंग दे बसंती चोला', 'प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया', 'हुजूर इस कदर', 'दिल ढूंढता है फिर वही', 'एक अकेला इस शहर में', 'जिंदगी मिलके बिताएंगे', 'बीती ना बितायी रैना', 'नाम गुम जाएगा' संग कई और बढ़िया गानों को गाया हैं.

उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने पहला ब्रेक दिया था. मदन मोहन ने एक डिनर पार्टी में भूपिंदर सिंह को गाते हुए सुनने के बाद उन्हें फिल्म हकीकत में गाने का मौका दिया था. उन्होंने इस फिल्म के गाने 'होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा' को मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया था.