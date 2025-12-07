scorecardresearch
 
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस ने किया अरेस्ट, 30 करोड़ ठगने का आरोप

बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस ने एक स्कैम केस में अरेस्ट किया है. इसमें 30 करोड़ रुपये का फ्रॉड शामिल है. इस पूरे मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी.

विक्रम भट्ट राजस्थान पुलिस की हिरासत में (Photo: ITG)
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया है. उन पर लगभग 30 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवा लिया है. 

बता दें कि उदयपुर इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ अजय मुर्डिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का पूरा मामला है. जिसके बाद उन्होंने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल छह लोगों के नाम भी शामिल हैं.

जारी हुआ था लुक आउट नोटिस
7 दिन पहले ही इस मामले में उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था. सभी को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिए गए थे.

जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई थी. उनका आरोप था कि एक इवेंट में उनकी मुलाकात दिनेश कटारिया से हुई थी. दिनेश ने उन्हें पत्नी की बायोपिक बनाने का ऑफर दिया और कहा था कि फिल्म के जरिए उनकी पत्नी के योगदान को देश जान पाएगा. इसके बाद इसे सिलसिले में दिनेश कटारिया ने उन्हें  मुंबई स्थित वृंदावन स्टूडियो बुलाया था.

मुंबई में ही उनकी मुलाकात फिल्ममेकर विक्रम भट्ट से कराई गई थी. उन्होंने बायोपिक बनाने पर चर्चा की थी. यही तय हो गया था कि फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रम भट्ट लेंगे. बाकी डॉक्टर को बस पैसे भेजते रहना होगा.

