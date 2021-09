सोनू सूद के घर IT की टीम, मिला फैंस का सपोर्ट, ट्रेंड कर रहा #IstandWithSonuSood

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर पर दो दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारियों का सर्वे ऑपरेशन चल रहा है. एक्टर के घर पर ये सर्वे किस संदर्भ में चल रहा है इसे लेकर आईटी विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बुधवार को एक्टर से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे के बाद आज एक बार फिर आईटी टीम सोनू सूद के घर पहुंची है. इस बीच सोनू सूद को उनके फैंस का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है.

सोनू सूद के सपोर्ट में उतरे फैंस

ट्विटर पर #IstandWithSonuSood ट्रेंड कर रहा है. सोनू सूद को सच्चा हीरो बताते हुए कई यूजर्स ने उनका सपोर्ट किया है. लोग सोनू सूद को यूथ आइकन बता रहे हैं. कोरोना काल में जिस तरह से सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद की थी. उसे याद कर लोग सोनू सूद को समर्थन दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि वे इस वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.

#SonuSood has helped many people since lockdown happened , he is a true hero in real life . Wish we had many more like him .#istandwithsonusood #SonuSoodRealHero . pic.twitter.com/XO8mEOhHRM — Asiya Khot (@asiya_khot) September 15, 2021

सोशल मीडिया पर यूजर्स सोनू सूद पर गर्व होने की बात लिख रहे हैं. एक फैन ने लिखा-#IstandWithSonuSood बहुत दुखी हूं. हमने ये फिर से साबित किया कि जो लोग मदद करते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं उन्हें इज्जत नहीं दी जाती है. हमें शर्म आनी चाहिए. मैं सोनू सूद के साथ हूं चाहे जो भी मामला हो. सोनू सूद ने कोरोना वेव 1 और 2.0 में बिना रुके लोगों की मदद की. चाहे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की बात हो या फिर अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करना, सोनू सूद ने नॉनस्टॉप लोगों की सहायता की है.

Government should not harass those people, who are doing good for society without any political gain and greediness. Because Other people won’t help needy poor ppl after seeing such harassment. #istandwithsonusood #SonuSoodRealHero #SonuSood! — Armaan pardhan (@Armaanpardhan33) September 15, 2021

#IstandWithSonuSood really very very sad.. we have proved again that people who help people who care people who gave should not be respected shame on us.. I’m with him no matter what. — Ruksar Rashied Parwani (@ruksarparwani) September 16, 2021

#IStandWithSonuSood you are the youth Icon. We are with you sir https://t.co/zTmZGkEXTC — Kunal Dutta (@KunalDu24495411) September 16, 2021

ऐसे में अब जब सोनू सूद मुसीबत में हैं तो फैंस उन्हें खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं. फैंस अपने हीरो सोनू सूद पर आंख मूंदकर भरोसा करने की बात कह रहे हैं. मालूम हो, सोनू सूद के घर हो रहे सर्वे पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर सोनू सूद का सपोर्ट किया है.