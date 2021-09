बिकिनी पहने स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रहीं सुमोना चक्रवर्ती, उर्वशी ढोलकिया भी आईं नजर

द कपिल शर्मा फेम एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती अपनी कॉमेडी से फैंस को खूब हंसाती है. सुमोना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने गर्ल गैंग के साथ मस्ती करते हुए फोटोज शेयर की. ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटोज में वो बिकिनी पहने स्वीमिंग पूल में रिलैक्स करती नजर आ रही हैं. सुमोना के साथ एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया और एक्ट्रेस तराना भी हैं. तीनों एक्ट्रेस बिकिनी में कहर ढा रही हैं.

सुमोना ने बिकिनी में शेयर की फोटोज

सुमोना ने लिखा- Laughing away the Blues 🧿💙Shuttu ~ Guddu ~ Chotu (go figure whose who 😂)♥️. गर्ल गैंग के साथ सुमोना मस्ती करती हुई दिख रही हैं. फोटोज में वो टैटू फ्लॉन्ट करती भी नजर आईं. फोटोज पर फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.



बता दें कि बीते दिनों सुमोना द कपिल शर्मा शो में एंट्री को लेकर चर्चा में रही थीं. द कपिल शर्मा शो के प्रोमोज में वो नजर नहीं आई थीं, इसके बाद ये खबरें आने लगी थीं कि सुमोना इस बार शो का हिस्सा नहीं है. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस अर्चना पूरण सिंह ने सुमोना की एंट्री को लेकर कंफर्मेशन दी. अर्चना ने एक वीडियो शेयर किया था. इस में वो कपिल शर्मा शो के सेट पर सुमोना संग हंसी-मजाक करती नजर आ रही हैं.

वहीं उर्वशी और तराना की बात करें तो दोनों ही टीवी की फेमस एक्ट्रेस हैं. उर्वशी ने शो कसौटी जिंदगी की में वैंप कोमोलिका बनकर पॉपुलैरिटी लूटी थी. वहीं तराना बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज में काम कर चुकी हैं.