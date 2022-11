रणवीर सिंह बॉलीवुड के बिग सुपरस्टार हैं. रणवीर की फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है. एक्टर के लिए फैंस क्रेजी रहते हैं. विदेशों में भी रणवीर को लेकर फैंस दीवाने रहते हैं, लेकिन हैरानी तब हुई जब फार्मूला रेसिंग के फॉर्मर ड्राइवर मार्टिन ब्रुन्डल (Martin Brundle) ने रणवीर सिंह को पहचानने से ही इनकार कर दिया और फिर जो हुआ...

रणवीर को नहीं पहचान पाए मार्टिन ब्रुन्डल

रणवीर सिंह अबू धाबी में F1 रेस इवेंट में शामिल हुए. इवेंट में फार्मूला रेसिंग के फॉर्मर ड्राइवर और कमेंटेटर मार्टिन ब्रुन्डल रणवीर सिंह को पहचान नहीं पाए. वे रणवीर से पूछते दिखे कि वो कौन हैं? लेकिन इस पूरी सिचुएशन को रणवीर ने जिस ग्रेस के साथ हैंडल किया, वो काबिल-ए-तारीफ है.

दरअसल, दुबई में अवॉर्ड नाइट में शामिल होने के बाद रणवीर अबू धाबी में ऑडियंस के तौर पर F1 रेसिंग इवेंट में शामिल हुए. रेस के दौरान मार्टिन ब्रुन्डल ने रणवीर से बात की. वे रणवीर से सबसे पहले पूछते हैं- आप कैसे हैं? इस सवाल के जवाब में रणवीर कहते हैं कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं. मार्टिन ने आगे पूछा- मैं भूल गया हूं कि आप कौन हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसपर रणवीर ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा- मैं बॉलीवुड एक्टर हूं सर, मैं मुंबई, इंडिया से हूं. मैं एक एंटरटेनर हूं. रणवीर का जवाब सुनकर मार्टिन भी उनके दीवाने हो गए और वो रणवीर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. मार्टिन ने रणवीर के फंकी कपड़ों की भी तारीफ की.

यहां देखें वायरल वीडियो

@RanveerOfficial you have killed it on the grid walk at the Abu Dhabi F1 #f1 #RanveerSingh #DeepikaPadukone #SkyF1 #martinbrundel #Bollywood #AbuDhabiGP pic.twitter.com/erOjPaptoU