डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के मुरीद हुए इमरान हाशमी, इस फिल्म पर लुटाया प्यार

डायरेक्टर संदीप रेड्डा वांगा की फिल्म एनिमल को आलोचना का सामना करना पड़ा है. इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में थे. अब इस फिल्म को लेकर इमरान हाशमी ने रिएक्शन दिया है.

फिल्म एनिमल पर बोले इमरान हाशमी (Photo: Instagram/ Emraan Hashmi)
साल 2023 में आई रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल अभी तक चर्चा का विषय बनी हुई है. कभी न कभी इस फिल्म को लेकर कोई न कोई बात कर ही देता है. अब इस लिस्ट में इमरान हाशमी का नाम भी जुड़ गया है. एक्टर ने कहा कि उन्हें एनिमल वाकई पसंद आई और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की जमकर तारीफ की.

गलाटा प्लस को हाल ही में दिए इंटरव्यू में इमरान ने खुलासा किया कि उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पसंद आई. उन्होंने कहा, 'अगर आप एनिमल जैसी फिल्म देखेंगे तो लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है. या तो उन्हें फिल्म पसंद आएगी या फिर उनसे नफरत करेंगे. मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आप उनकी (संदीप) दृढ़ता देख सकते हैं. वह एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो पूरे दिल से फिल्म में डूबे हैं और उन्होंने वैसी ही फिल्म बनाई है जैसी वह बनाना चाहते हैं, है ना?'

इमरान हाशमी ने क्या कहा?
इमरान हाशमी ने कहा, 'मैंने उस फिल्म का पहला सीन देखा, मुझे लगा कि कोई भी इस तरह से शॉट नहीं लेता, उन्होंने तो पहले सीन के लिए कंधे के ऊपर से कट भी नहीं किया, जो लगा कि ये तो बिल्कुल नया है. लेकिन इसमें डायरेक्टर का आत्मविश्वास है, क्योंकि सीन अपनी जगह बना ही लेता है. उन्होंने इसे दो शॉट में ही कर दिखाया और यह एक लंबा सीन है, लगभग 9-10 मिनट का. उन्होंने जो किया वो बेहद अलग है.'

एनिमल फिल्म की कहानी क्या थी?
बता दें कि फिल्म एनिमल एक परेशान पिता-पुत्र के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें रणबीर कपूर रणविजय सिंह की भूमिका में हैं, जो अपने पिता पर हत्या के प्रयास का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है. फिल्म में बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और अनिल कपूर भी हैं. अब इस फिल्म के सीक्वल एनिमल पार्क पर काम चल रहा है.

वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियों बने हुए हैं. इस मूवी में इमरान हाशमी के साथ यामी गौतम लीड रोल में दिखाई देंगी. 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

