scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉक्स ऑफिस के फर्जी आंकड़ों को दिखाया जा रहा, हो रही हेराफेरी, बोलीं टीसीरीज की मालकिन दिव्या खोसला

एक्ट्रेस और टी-सीरीज के मालिक की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने भले ही इंडस्ट्री में कम फिल्में की हों, लेकिन ये अच्छा और बेस्ट काम करने में दिलचस्पी रखती हैं. हाल ही में दिव्या ने बताया कि इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट बुकिंग्स और फेक बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफी ज्यादा दिखाए जाते हैं.

Advertisement
X
दिव्या खोसला ने खोली बॉलीवुड की पोल (Photo: Instagram/ @divyakhossla)
दिव्या खोसला ने खोली बॉलीवुड की पोल (Photo: Instagram/ @divyakhossla)

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार डायरेक्टर भी हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने फैन्स के साथ सवाल-जवाब राउंड किया. इसमें फैन्स के लगभग सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए. साथ ही अपनी एक्टिंग जर्नी को लेकर भी बात की. बॉलीवुड पर भी अपनी राय रखी. दिव्या ने बताया कि बॉलीवुड वाले फिल्म की कॉर्पोरेट बुकिंग्स करते हैं. और उन्हें ये सबकुछ देखकर दुख होता है. 

दिव्या का चौंकाने वाला खुलासा
दिव्या ने कहा- मैंने इंडस्ट्री में कुछ चीजें देखी हैं. काफी खराब चीजें. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मैंने जो भी जगह बनाई है, वो मैंने खुद के लिए क्रिएट की है. मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ, मुझे सोशल मीडिया द्वारा आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, ये बात मैं सोचकर चलती हूं. लेकिन मैं ये नहीं कर पाई जो कि मेरी गलती भी है. बहुत सारी चीजें मेरी आंखों के सामने घटी हैं. 

लोग यहां कॉर्पोरेट बुकिंग्स करते हैं. अवॉर्ड्स खरीदते हैं और अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल खराब तरह से करते हैं. लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है. 90 फीसदी फिल्मों के साथ ऐसा हो रहा है, जहां कॉर्पोरेट बुकिंग्स की जा रही हैं. जो भई बॉक्स ऑफिस के आंकड़ें आप लोगों के सामने लाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे हैरानी होती है. क्योंकि असल में जो नंबर्स हैं, वो छिपाए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि इस बात का पता इंडस्ट्री और ऑडियन्स दोनों को है. ये सब देखकर दुख होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Divya Khosla Kumar
T-Series के मालिक से तलाक ले रही एक्ट्रेस? तोड़ी चुप्पी, बोली- मीडिया जरूर... 
Divya Khosla Kumar Mukesh Bhatt
दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, बोलीं- इंडस्ट्री माफिया... 
एथनिक आउटफिट में Divya Khosla ने बिखेरा जलवा! 
Salman Khan,Kangana Ranaut,Allu Arjun
कंगना-सलमान पर अटैक, पूनम पांडे का मौत का ड्रामा, इन कंट्रोवर्सी के नाम रहा 2024  
टिशा कुमार अपनी मां के साथ
कैसे हुई टीसीरीज के माल‍िक भूषण कुमार की कज‍िन की मौत? मां ने 4 महीने बाद खोला राज  
Advertisement

मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि इंडस्ट्री में सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए, वो भी एक कम्यूनिटी की तरह. इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए. पर बॉलीवुड काफी डिवाइडेड है. इसलिए मैं कुछ ज्यादा किसी से भी उम्मीद नहीं रखूंगी.

बता दें कि दिव्या खोसला कुमार को आखिरी बार फिल्म 'एक चतुर नार' में देखा गया था. इसमें उन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ काम किया था. ये कहानी एक गरीब महिला की थी जो घर-घर बर्तन साफ करके भी पैसा सही से नहीं कमा पाती थी. फिर एक दिन उसके हाथ एक अमीर लड़के का फोन लगता है, जिसमें उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं. लड़के को ब्लैकमेल करके वो किस तरह उसको सबक सिखाती है और पैसा लेती हैं, ये दिखाया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement