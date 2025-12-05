scorecardresearch
 
T-Series के मालिक से तलाक ले रही एक्ट्रेस? तोड़ी चुप्पी, बोली- मीडिया जरूर...

टी-सीरीज के मालिक की पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर दिव्या ने सवाल-जवाब राउंड किया. इसमें उन्होंने तलाक, करियर, एक्टिंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ कहा.

दिव्या खोसला ने भूषण कुमार संग तालक पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/ @divyakhossla)
दिव्या खोसला कुमार को कौन नहीं जानता? टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की ये पत्नी हैं. हाल ही में दिव्या ने फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर सवाल-जवाब राउंड किया. इसमें उन्होंने फैन्स के हर तरह के सवालों के जवाब दिए. दिव्या ने ये तक बताया कि उनकी एक्टिंग जर्नी अबतक की कैसे रही है. साथ ही बॉलीवुड को वो किस तरह से देखती हैं. भूषण कुमार संग तलाक पर भी दिव्या ने चुप्पी तोड़ी.  

बॉलीवुड पर बोलीं दिव्या
एक फैन ने दिव्या से पूछा कि वो आखिर किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हैं, ये देखते हुए कि बॉलीवुड में कितनी टॉक्सिसिटी है. इंडस्ट्री में दिखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. दिव्या के चेहरे पर एक मासूमियत नजर आती है, इसको लेकर भी फैन ने सवाल किया. 

जवाब में दिव्या ने कहा- मुझे भी लगता है कि बॉलीवुड मगरमच्छों की जगह है. आपको लगता है कि आप इन लोगों के बीच रहकर अपनी जगह बना लोगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद के साथ सच्चा रहना. मैं काम के लिए कभी अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगी. होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है. फिर जब आप ऊंचाइयां छूते हो तो आपके पास अच्छा कर्म होता है जिसे आप साथ लेकर चलते हो. 

एक फैन ने पूछा कि आपको किस फिल्म में काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया. इसका जवाब देते हुए दिव्या ने कहा- 'सावी' फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है. मैंने यूके में माइनस 10 डिग्री तापमान में 42 दिन लगातार काम किया था. प्रोडक्शन उस फिल्म का बहुत बढ़िया था. 

तलाक पर क्या बोलीं दिव्या?
एक फैन ने पूछा कि क्या आपका तलाक हो चुका है? दिव्या ने क्लियर किया कि नहीं, मेरा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया जरूर मेरा तलाक करवाना चाहती है. बता दें कि दिव्या की शादी भूषण कुमार से हुई थी, वो फिल्म और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं. साथ ही टी-सीरीज की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. दोनों ने साल 2005 में शादी की थी. 

दिव्या खोसला कुमार को आखिरी बार फिल्म 'एक चतुर नार' में देखा गया था. इन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. दिव्या ने एक गरीब महिला का रोल अदा किया था. फिल्म अच्छा मैसेज देती नजर आई थी. 

