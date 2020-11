महाराष्ट्र में खुले थिएटर, फिर दिखाई जाएगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में सिनेमाहॉल बंद हो गए थे. मार्च के आखिरी हफ्ते से अभी तक थिएटर बंद थे. महाराष्ट्र में अब फिर से थिएटर फिर से खुल गए हैं. लंबे अरसे के बाद लोग फिर थिएटर में फिल्म देख पाएंगे. थिएटर खुलते ही फैंस के लिए गुड न्यूज भी है. मोस्ट पॉपुलर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक बार फिर से सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही है.



थिएटर में फिर दिलवाले दु्ल्हनिया ले जाएंगे

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने लिखा- दिलवाले दु्ल्हनिया ले जाएंगे सिनेमा में वापस आ गई है. महाराष्ट्र में थिएटर दोबारा खुल गए हैं. आदित्य चोपड़ा की आईकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म मराठा मंदिर में आज (6 नवंबर) से फिर से दिखाई जाएगी. सबसे ज्यादा सिनेमाहॉल में दिखाई जाने वाली और मोस्ट सक्सेसफुल हिंदी फिल्म.

#DDLJ BACK IN CINEMAS... As theatres reopen in #Maharashtra, #AdityaChopra’s iconic film #DDLJ - starring #SRK and #Kajol - will start playing at #MarathaMandir [#Mumbai] *again* from TODAY... The longest-running and one of the most successful #Hindi films of all time. pic.twitter.com/XTlDzh3PdN