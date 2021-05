तापसी पन्नू का डॉक्टर्स को सलाम, क्या ट्वीट करके रामदेव पर कसा तंज?

बाबा रामदेव इन दिनों डॉक्टर्स पर दिए गए बयान की वजह से चर्चा में हैं. इसके लिए रामदेव को लोगों समेत डॉक्टर्स ग्रुप की आलोचना झेलनी पड़ रही है. रामदेव का कहना था कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी डॉक्टर मर रहे. उन्होंने डॉक्टरी पर सवाल उठाए थे. अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की तारीफ की है.

क्या तापसी ने साधा रामदेव पर निशाना?

ट्वीट में हालांकि तापसी ने बाबा रामदेव का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है. लेकिन इसे रामदेव पर तंज माना जा रहा है. तापसी ने लिखा- एक साल पहले बालकनियों में खड़े होकर हमने उनके लिए तालियां बजाईं. उन लोगों के लिए 1 साल पहले आसमान कलरफुल हो गया था. कोई भी राजा अपने योद्धाओं के बिना शक्तिहीन है. तापसी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है.

So much for ppl we stood and clapped in our balconies for almost an year back. So much for people the sky was turned colourful for an year back. 👏🏼 Any king is powerless without its warriors #CoronaWarriors

सोशल मीडिया पर भी बाबा रामदेव के बयान पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं. कोई रामदेव को डॉक्टर्स के प्रति असंदेवनशील बता रहा है. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामदेव का सपोर्ट कर रहे हैं.

Nothing more needs to be said

Nothing more needs to be heard

He is an insult to any religion. At least let him drop the 'Swami' prefix

He is as far removed from "divinity" as one could be.#Ramdev #Doctors @drharshvardhan @MoHFW_INDIA @PMOIndia pic.twitter.com/COH9f1Ztm4