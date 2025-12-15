scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' में क्यों रणवीर के साथ 20 साल छोटी एक्ट्रेस को किया गया कास्ट? कास्टिंग डायरेक्टर ने बताई वजह

मुकेश छाबड़ा ने 'धुरंधर' से जुड़ी एक बड़ी गुत्थी सुलझा दी है. जबसे फिल्म का टीजर सामने आया, हर कोई 20 साल की सारा अर्जुन को रणवीर सिंह के साथ कास्ट करने की वजह जानना चाहता था. अब, कास्टिंग डायरेक्टर ने इससे पर्दा उठा दिया है.

Advertisement
X
क्यों 'धुरंधर' में कास्ट हुईं सारा अर्जुन? (Photo: Instagram/saraarjunn)
क्यों 'धुरंधर' में कास्ट हुईं सारा अर्जुन? (Photo: Instagram/saraarjunn)

आदित्य धर की 'धुरंधर' इस समय वो फिल्म बन गई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अनहद दौड़ती चली जा रही है. इसे देखने थिएटर्स में ऑडियंस की भीड़ सी जमा हो गई है. फिल्म में सभी एक्टर्स का काम लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. मगर इसी बीच कुछ ग्रुप हैं जो 'धुरंधर' की कास्टिंग चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं. 

'धुरंधर' की कास्टिंग पर क्या बोले मुकेश छाबड़ा?

रणवीर सिंह की फिल्म का जबसे पहला टीजर सामने आया है, तबसे लोगों को सिर्फ एक बात खटक रही है. वो 20 साल की सारा अर्जुन को रणवीर संग देखकर काफी अलग महसूस कर रहे हैं. उनके मुताबिक, रणवीर खुद से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग कैसे रोमांस कर सकते हैं. ये मुद्दा फिल्म की रिलीज के बाद तक जारी है. कई लोग अभी भी सारा और रणवीर के रोमांटिक ट्रैक पर सवाल उठा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nikki tamboli
बड़े घर में परिवार-BF संग शिफ्ट होगी एक्ट्रेस, 'धुरंधर' एक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी 
Dhurandhar_Pushpa_Record
Dhurandhar ने तोड़ डाला Pushpa 2 का रिकॉर्ड 
Rakesh bedi got death threats
जब 'धुरंधर' एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, फिल्म से रिप्लेस किए जाने का बना दबाव  
dhurandhar casting director
धुरंधर की कास्टिंग में लगे डेढ़ साल, 'रहमान डकैत' के लिए लाइन में थे 50-60 एक्टर्स 
Rakesh Bedi on Dhurandhar
'धुरंधर' हैं रणवीर सिंह, राकेश बेदी बने फैन, बोले- सिर्फ उनमें वो जिगरा है कि... 

अब सारा अर्जुन को रणवीर संग क्यों कास्ट किया गया है, इसपर से पर्दा उठ गया है. खुद फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इसकी वजह बताई है. फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में जब मुकेश से सारा की कास्टिंग पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे तो बहुत क्लियर ब्रीफ मिला हुआ था. बात ये है कि वो लड़का हमजा, लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है. इसलिए हम जानते थे कि हमें 20-21 साल की जवान लड़की चाहिए.'

Advertisement

'और जब पार्ट 2 आएगा, तो जो लोग उम्र के फर्क पर बात कर रहे हैं, उन्हें सारे जवाब मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि 26-27 साल के ग्रुप में अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. लेकिन फिल्म में ये उम्र का फर्क जरूरी था. हर चीज लोगों को समझा नहीं सकते. जब मैं खुद उम्र के फर्क वाली बातें पढ़ रहा था, तो हंसी आ रही थी. फिल्म की ब्रीफ के हिसाब से ये बिल्कुल सही है.'

क्यों सारा अर्जुन को 'धुरंधर' में मुकेश छाबड़ा ने किया कास्ट?

मुकेश ने आगे ये भी बताया कि उन्हें 1300 लड़कियों में से सारा अर्जुन में क्या खास दिखा, जिन्हें उन्होंने ऑडिशन में चुना. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि अब आदित्य जैसे कई डायरेक्टर्स नए चेहरों को मौका दे रहे हैं. इसलिए मेरा आइडिया था कि हम पूरी दुनिया ही नई बना रहे हैं. तो हम सरप्राइज कास्टिंग कर रहे हैं और ये लड़की बिल्कुल फ्रेश लगनी चाहिए. हां वो बच्ची के रूप में एक्टिंग कर चुकी है और दो-चार फिल्में कर ली हैं बचपन में.'

'लेकिन हम उसे नया अंदाज देना चाहते थे. मैं सारा के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं, वो ऑडिशन देने आती रही है. वो बहुत प्यारी लड़की है. जब उसने ऑडिशन दिया, तो उसके मीठे चेहरे के पीछे छुपा टैलेंट मुझे दिख गया. वो कमाल की एक्टर है, आप पार्ट 2 में देखोगे.' बता दें कि 'धुरंधर' दो पार्ट में आने वाली फिल्म है, जिसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाएगा. अभी तक, इसके पहले पार्ट ने इंडिया में नेट 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement