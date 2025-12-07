scorecardresearch
 
जब धर्मेंद्र ने बचाई थी 'गदर' डायरेक्टर की ये फिल्म, बोले- पैसों से भरा बैग प्रोड्यूसर को दिया...

'गदर' के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र संग पहली बार फिल्म 'हुकूमत' में काम करने पर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे एक्टर ने डायरेक्टर की फिल्म में खुद के पैसे लगाए और भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच भी आराम से शूटिंग की.

धर्मेंद्र संग पहली बार काम करने पर बोले 'गदर 2' के डायरेक्टर (Photo: Facebook/@Dharmendra)
धर्मेंद्र संग पहली बार काम करने पर बोले 'गदर 2' के डायरेक्टर (Photo: Facebook/@Dharmendra)

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनकी यादें और फिल्में आज भी मौजूद हैं. धर्मेंद्र इंडस्ट्री की उन शख्सियत में शुमार थे, जिनसे हर कोई प्यार करता था. उसमें 'गदर' फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा भी हैं, जिन्होंने एक्टर के साथ कई फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने ही अनिल शर्मा को उनके करियर की पहली हिट फिल्म भी दिलाई थी.

जब धर्मेंद्र संग अनिल शर्मा ने की थी पहली फिल्म

अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म 'हुकूमत' में पहली बार काम किया था, जो 1987 में रिलीज हुई थी. उस वक्त भी धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे. हाल ही में डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि हिंदी सिनेमा में नया होने के बावजूद, लेजेंडरी एक्टर ने उनकी फिल्म 'हुकूमत' महज 5 मिनट में साइन कर ली थी.  

HZ Files के पॉडकास्ट में अनिल शर्मा ने बताया, 'उनमें कहानी कहने की शानदार ताकत थी. जब मैं उन्हें हुकूमत की कहानी सुनाने गया, तो मेरे पास कोई ठोस कहानी नहीं थी, बस पांच मिनट का एक आइडिया था. मैं उस समय 25-26 साल का था. धर्मेंद्र एक बहुत बड़े स्टार थे. उन्होंने मेरा वो आइडिया ठीक पांच मिनट तक सुना. आजकल, एक्टर्स तीन घंटे तक कहानी सुनते हैं और फिर भी उन्हें आइडिया समझ नहीं आता. धरम जी ने मुझसे कहा कि इसमें उतार-चढ़ाव हैं. ये एक अच्छी फिल्म बन सकती है. इसमें खूब मेहनत करो. मैं ये फिल्म कर रहा हूं.'

अनिल शर्मा ने आगे धर्मेंद्र को कम साइनिंग अमाउंट पर कास्ट करने पर कहा, 'मैं वहीं जम गया. मेरी आंखें भर आईं. मैंने उनके पैर छुए. उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पंजाबी में कहा जीते रहो. इस तरह उनके साथ मेरा सफर शुरू हुआ. मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरे पिता ने उन्हें बस एक छोटा सा टोकन दिया और कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले हम और पैसे दे देंगे. उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी. उन्हें बस कहानी अच्छी लगी.'

कैसे धर्मेंद्र ने बचाया अनिल शर्मा का करियर?

'गदर' डायरेक्टर आगे बताते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, तो एक ऐसा मोड़ भी आया जब बीच में उसे बंद करनी की नौबत आई थी. क्योंकि फिल्म में पैसा लगा रहे फाइनेंसर बीच में ही छोड़कर चले गए और तय किए हुए पैसों में से केवल 5 लाख रुपये देकर चले गए. अनिल बताते हैं कि जब ये बात धर्मेंद्र को मालूम हुई, तब उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपये कैश से भरा बैग प्रोड्यूसर को सौंप दिया जिससे फिल्म की शूटिंग बंद होने से रुकी. अनिल ने कहा, 'ये धर्मेंद्र थे. कौन करेगा ऐसा? उस वक्त के 2.5 से 3 लाख की कीमत आज कितनी होगी, आप सोच लीजिए.'

अनिल शर्मा ने अंत में ये भी बताया कि फिल्म के दौरान धर्मेंद्र ने करीब 50,000 लोगों के सामने बिना किसी दिक्कत शूटिंग की. उन्होंने ना तो किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, ना ही किसी फैन को दूर भगाया. बता दें कि अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र संग कुल पांच फिल्में बनाई हैं जिसमें से उनकी सबसे यादगार फिल्म 'अपने' मानी जाती है. क्योंकि इस फिल्म में ऑडियंस को पहली बार धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल को देखने का मौका मिला था.

