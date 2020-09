उमर खालिद की गिरफ्तारी से नाखुश गौहर खान, दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना

दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी गिरफ्तारी की है. स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है. उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई है. इसके बाद से सोशल मीडिया एक्टर की गिरफ्तारी को लेकर दो गुटों में बंट गया है. इस मुद्दे पर फिल्म जगत से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. एक्ट्रेस गौहर खान ने उमर खालिद का समर्थन किया है और उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी उंगली उठाई है.

एक्ट्रेस गौहर खान ने दिल्ली दंगों में उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है जो दंगों का हिस्सा थे और जिनकी तस्वीरें भी सार्वजनिक तौर पर सामने आई थीं. गौहर ने पूछा है कि अब तक बंदूक धारी लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिसने खुली सड़क पर अंधाधुन फाइरिंग की थी. एक्ट्रेस ने ट्वीट्स के जरिए अपनी बात रखी है. एक ट्वीट में उन्होंने बंदूक लिए उस लड़के की फोटो शेयर की जिसने पुलिस के सामने खुलेआम गोलियां चलाई थीं. लड़के के पीछे खड़ी दिल्ली पुलिस की तरफ इशारों में तंज कसते हुए गौहर खान ने लिखा- लड़के के पीछे आराम से खड़ी पुलिस को देखिए. जिस तरह से पुलिस लड़के के पीछे खड़ी है आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि बंदूक धारी ये लड़का पुलिस का सीनियर हो. मगर इसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है. #ReleaseUmarKhalid

Hahahahahhaha where r these ppl ???? No arrests at all ! At all !!! N Umar khalid gets arrested ! Ofcourse🙄🙄🙄🙄🙄 sad sad sad ! #ReleaseUmarKhalid https://t.co/UHqvpAVDX6

Look at the police standing behind him calmly ! U may think he is their senior ! Hahahahaha but he is not arrested. #ReleaseUmarKhalid https://t.co/4r1bpJmG1Y