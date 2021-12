Pakistan के पूर्व क्रिकेटर Rameez Raja से Deepika Padukone की तुलना, KRK ने उड़ाया मजाक

बॉलीवुड के एनर्जेटिक किंग रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म '83' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. 83 का ट्रेलर सामने आते ही सेलेब्स से लेकर फैंस तक, हर कोई रणवीर सिंह को कपिल देव के लुक में देखकर हैरान है. ट्रेलर में रणवीर का हूबहू कपिल देव जैसा लुक और दमदार एक्टिंग देखकर फैंस की निगाहें थमीं की थमीं रह गईं. फिल्म में दीपिका के लुक को भी काफी पसंद किया गया है. लेकिन केआरके ने अब फिल्म में दीपिका के लुक का मजाक उड़ाया है.

KRK ने दीपिका के लुक को PAK के इस पूर्व क्रिकेटर से किया कंपेयर

फिल्म 83 में रणवीर सिंह ने जहां कपिल देव का रोल प्ले किया है. तो वहीं दीपिका कपिल देव की पत्नी रोमी भाटिया के रोल में नजर आएंगी. रणवीर की तरह दीपिका ने भी रोमी भाटिया के लुक में खुद को ढालने की बेहतरीन कोशिश की है और उनके लुक को फैंस ने भी पसंद किया है. लेकिन केआरके ने फिल्म में दीपिका के लुक को रमीज राजा के लुक से कंपेयर करते हुए एक्ट्रेस का मजाक उड़ाया है.

केआरके ने फिल्म से रणवीर और दीपिका के लुक का फोटो शेयर करके ट्वीट लिखा- कपिल देव और रमीज राज इस फोटो में अच्छे लग रहे हैं.

Kapil Dev and Rameez Raja are looking good in this photo! pic.twitter.com/QQspsJSb2v