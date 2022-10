Fighter First Look Reveal: फिर टली रिलीज डेट, पहली बार एरियल एक्शन करते दिखेंगे दीपिका-ऋतिक

दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की मच-अवेटेड फिल्म फाइटर की नई रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. चार बार पहले भी फिल्म की डेट को लेकर कन्फ्यूजन पैदा होते देखा गया है. मेकर्स ने पोस्टर जारी कर फिल्म की रिलीज डेट को खिसका कर 25 जनवरी 2024 के लिए लॉक किया है. इस पोस्टर को फिल्म की स्टार कास्ट ने भी शेयर किया है.

एक्शन करती दिखेंगी दीपिका

फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद वायकॉम 18 स्टूडियोज फाइटर के साथ धमाका करने की प्लानिंग में है. लेकिन इस फिल्म को रिलीज करने में मेकर्स कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं. फिल्म में दीपिका के साथ पहली बार ऋतिक रोशन एक्शन करते दिखाई देंगे. दीपिका ने फिल्म के फर्स्ट लुक को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन दिया- अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. फाइटर, भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज के लिए तैयार है. दीपिका के पोस्ट करते ही फैंस के कमेंट की भरमार लग गई. हर कोई फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड नजर आया.

सालार ने रोका फाइटर का रास्ता

दीपिका ही नहीं ऋतिक रोशन ने भी इस फिल्म के पोस्टर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. ऋतिक ने ट्वीट किया - 25 जनवरी 2024- मिलेंगे थियेटर्स में. ऋतिक के इस ट्वीट पर फैंस लगातार कमेंट कर देरी की वजह पूछ रहे हैं. यूजर्स का मानना है कि क्या प्रभास की सालार फिल्म की वजह से इसकी रिलीज डेट टाली गई है. या फिर शाहरुख खान की पठान फिल्म इसकी वजह है. वहीं कुछ ने आदिपुरुष के वीएफएक्स को देखते हुए कहा कि जितना भी देरी करनी है कर लो, लेकिन सीजीआई अच्छा होना चाहिए. जो भी हो फैंस ऋतिक को वापस एक्शन करते देखने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आए.

