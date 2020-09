NCB की पूछताछ के बाद दीपिका के सपोर्ट में आए फैन्स, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #StandWithDeepika

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तकरीबन साढे़ पांच घंटे की पूछताछ के बाद NCB के दफ्तर से रवाना हो गई हैं. हालांकि आज तक की जानकारी के मुताबिक सवालों की फेहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है. उधर फैन्स अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस का पूरा सपोर्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैश टैग स्टैंड विद दीपिका (#StandWithDeepika) ट्रेंड कर रहा है.

इस हैश टैग पर अब तक हजारों ट्वीट्स हो चुके हैं. दीपिका के फैन्स ट्वीट करके अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बेगुनाह होने की बात कह रहे हैं. दूसरी तरफ दीपिका का विरोध करने वाले और उन्हें ट्रोल करने वाले लोग भी इसी हैश टैग पर ट्वीट करके अपनी बात कह रहे हैं.

वो दीपिका के उन सभी पुराने मुद्दों को खोद कर निकाल रहे हैं जिनके चलते दीपिका विवादों में रही हैं. कई यूजर्स दीपिका पर मीम्स भी बना रहे हैं जो कि काफी शेयर किए जा रहे हैं. यहां पर हम आपके साथ उनमें से कुछ Tweet शेयर कर रहे हैं. बता दें कि दीपिका पादुकोण ड्रग चैट सामने आने के बाद इस मामले में फंस गई हैं.

When they were beating us with rods and police was mute spectator @deepikapadukone was only celebrity after @ReallySwara who stood by the side of victims how on earth you can believe the sanghi propaganda #StandWithDeepika 🙏🙏 pic.twitter.com/WxrhSd7N5S — Dilsedesh (@Dilsedesh) September 26, 2020

Do y’all remember how Deepika hired her own bodyguards during the padmaavat controversy even having death threats and bounties by the govt. Kangana got Y+ security as she just walked to the airport. This is how the govt works.🙂 #StandWithDeepika

See the difference. pic.twitter.com/ztHnVlHFUT — . (@goghmind) September 26, 2020

#StandWithDeepika Deepika paying the price for standing up against oppression. Deserves all the support. — Dushyant (@atti_cus) September 26, 2020

Deepika’s PR is trying hard to clean her image with #StandWithDeepika trend. But it won’t change the reality.😁#DrugsInBollywood pic.twitter.com/l2MYKaHorv — Aʀքɨȶǟ 🇮🇳 (@iArpita__) September 26, 2020

She is a actress with spine



So I #StandWithDeepika — Aishwary (@AishwaryVerma9) September 26, 2020

उनकी एक चैट सामने आई है जिसमें वह अपनी मैनेजर से ड्रग्स मांगती नजर आ रही हैं. चैट में दीपिका कह रही हैं कि माल है क्या? वह इसी चैट में कह रही हैं कि उन्हें गांजा नहीं हैश चाहिए. इस चैट के पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद से दीपिका ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है. सुशांत की मौत से शुरू हुई ये पड़ताल अब ड्रग्स ट्रेल तक जा पहुंची है.

Remember #DeepikaPadukone supported us now it our turn to support her #StandWithDeepika pic.twitter.com/tD87jticAw — Dilsedesh (@Dilsedesh) September 22, 2020

I love how fierce and powerful she looks and those eyes 🔥🔥🔥🔥 #StandWithDeepika pic.twitter.com/3vJC6SzVgQ — Jenni🦄 (@glittery_crazen) September 26, 2020

इस मामले में अब तक NCB कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है. शनिवार को दीपिका पादुकोण के साथ-साथ सारा अली खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है. सूत्रों के मुताबिक सारा ने कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली है, उन्होंने कहा है कि सुशांत के साथ वह केदारनाथ के सेट पर स्मोक जरूर किया करती थीं.

