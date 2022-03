टॉप ब्यूटी मैगजीन के साथ Deepika Padukone का फोटोशूट, कही ऐसी बात, हो गईं ट्रोल

दीपिका पादुकोण इन दिनों ट्रोल्स के निशाने पर चल रही हैं. अपने लुक्स से लेकर बातों तक, हर चीज के लिए दीपिका पादुकोण के चर्चे होते हैं. हालांकि अब वह अपने एक पोस्ट के कैप्शन को लेकर ट्विटर के निशाने पर आ गई हैं. दीपिका पादुकोण ने दुनिया की सबसे फेमस ब्यूटी मैगजीन में से एक Allure के साथ फोटोशूट करवाया है. ऐसे में दीपिका ने अपने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कीं.

दीपिका ने शेयर किया फोटोशूट

दीपिका पादुकोण ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'एक पर्सन ऑफ कलर महसूस करवाए जाने से लेकर दुनिया की सबसे फेमस ब्यूटी मैगजीन के कवर पर छाने तक का सफर कठिन और ऊपर की ओर जाता रहा है. इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ चीजें भुलाई, आगे बढ़ी और मेरा विकास हुआ. थैंक यू Allure, आपके विश्वास, नम्रता और अच्छे शब्दों के लिए.'

यूजर्स को पसंद नहीं आई ये बात

दीपिका के इस पोस्ट को देखने और कैप्शन को पढ़ने के बाद कुछ यूजर्स ने माना कि उन्होंने 'person of colour' होने की बात को निगेटिव रूप से लिखा है. 'person of colour' विदेश में उस इंसान को कहा जाता है जो श्वेत (White) नहीं है. दीपिका भारतीय हैं, जिसका मतलब है कि वह भी 'person of colour' हैं. ऐसे में उनका Allure मैगजीन के साथ अपने कोलैबोरेशन का ऐलान ऐसे करना यूजर्स को पसंद नहीं आया. यूजर्स का कहना है कि जब दीपिका विक्टिम कार्ड खेल रही हैं.

made to matlab you … are a person of color bby 😭 pic.twitter.com/EWkd0Cp5BW — coochie 420 (@Salandthebadpun) March 11, 2022

Way she worded this made it seem like being a person of colour is bad https://t.co/HLZ7ZSHPD8 — -- (@emptyvase_) March 11, 2022

Deepika was white?

Behn is being made to feel like a person of color 😔 https://t.co/fOASo9RnJc — yoongi day 🍊🌙🌿⁷ (@vantaecosmos) March 11, 2022

I don’t understand how can a poc be made to feel like POC?? Babe you are that so be proud of it https://t.co/fe8aQilG5F — love me more ❄️ (@theartangels13) March 11, 2022

Aiyyooo she was bron to a famous father,a model and then a bollywood star. Still playing the victim card for an international magazine! — Okbye (@Future_B007) March 11, 2022

फैंस ने किया डिफेंड

तो वहीं कई फैंस भी थे जो दीपिका पादुकोण को डिफेंड करने के लिए आगे आए. उन्होंने कहा कि दीपिका के लिखने का तरीका जरूर गलत था. लेकिन उनकी फीलिंग्स गलत नहीं है.

The world has a misconception that beauty is white and she was taunted for being dark during her initial days,can’t she share her experience? And even not being white she is being featured in international beauty magazine for which she is thankful…🤦🏼‍♀️ https://t.co/kg4d4n8vym — Hinata (@Priyank44582194) March 11, 2022

I also had a chuckle reading this one but I think she meant being shamed for being POC to making it to the cover: also I guess mixed emotions of colorism within india vs POC discrimination globally but I will give it to her https://t.co/HNFCoH9880 March 11, 2022

I mean sure she could’ve phrased it better, but I feel where she’s coming from, because I go to a pwi everyone’s always like pEOple oF coLoUr and so weird at first because even tho I’m poc im not used to being called poc and being made aware of it https://t.co/u1ZkkadEmu — dusty (@srishteas) March 11, 2022

पठान में नजर आएंगी दीपिका

दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म गहराइयां में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, धैर्य करवा और अनन्या पांडे थे. डायरेक्टर शकुन बत्रा की बनाई इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे. अब दीपिका पादुकोण, फिल्म पठान में नजर आएंगी. सुपरस्टार शाहरुख खान इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनके साथ जॉन अब्राहम भी फिल्म में नजर आने वाले हैं. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और यश राज फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले बन रही पठान 2023 में रिलीज होगी.