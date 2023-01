दलेर मेहंदी के गाने सुनते हैं प्रिंस हैरी! फेक पोस्ट को सिंगर ने असली समझकर दिया जवाब, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Daler Mehndi Trolled: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की आन-बान और शान कहे जाने वाले दलेर मेहंदी इन दिनों खास वजह से चर्चा में हैं. दलेर मेहंदी ने हाल ही में एक ऐसी गलती कर दी, जिसकी वजह से उनका सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ रहा है. लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. वजह जानना नहीं चाहेंगे आप?

दलेर मेहंदी क्यों हुए ट्रोल

दरअसल, दलेर मेहंदी एक फेक सोशल मीडिया पोस्ट को असली समझ बैठे. उन्होंने फेक ट्वीट को असली मानकर उसपर रिप्लाई भी कर दिया. दलेर मेहंदी की इस गलती को देख यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी पोस्ट थी. चलिए वो भी बता देते हैं. एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट पर दलेर मेहंदी की तारीफ में एक पोस्ट शेयर की गई. इस पोस्ट में लिखा था- प्रिंस हैरी ने अपनी नई बुक स्पेयर में उस म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में बात की है, जिनके गाने वो परेशानी के समय में सुनते हैं.

दलेर मेहंदी ने फेक पोस्ट पर क्या लिखा?

फेक पोस्ट में आगे लिखा था- जिस समय मैं अकेला महसूस करता हूं या अपनी फैमिली से अलग होता हूं, तो ऐसे में हमेशा मैं अपने लिए टाइम निकालता हूं और अकेले बैठकर दलेर मेहंदी के गाने सुनता हूं. उनके गाने मुझसे कनेक्ट होते हैं. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. इसे हजारों लाइक्स मिले और कईयों ने इसे रीट्वीट भी किया.

ऐसे में दलेर मेहंदी अपनी तारीफ में किए गए इस पोस्ट को असली समझे और उन्होंने पोस्ट को शेयर करके शुक्रिया अदा किया. दलेर मेहंदी ने लिखा- मैं गुरु नानक, मेरी मां और पिता जी के आशीर्वाद का आभारी हूं. मैंने एक यूनीक पॉप फॉक एथनिक म्यूजिक स्टाइल क्रिएट किया है. लव यू प्रिंस हैरी. ईश्वर आपका भला करे. शुक्रगुजार हूं कि मेरे म्यूजिक ने आपकी मदद की.

Oho Praaji, yeh toh dhoka ho gaya.. never mind ji, you're the best pic.twitter.com/QvBjFZNVNQ

I don’t think we should tell him. This is the cutest acceptance speech ever.