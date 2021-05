Cyclone Tauktae से गोवा में नुकसान, बत्ती गुल, एक्टर राजीव खंडेलवाल ने शेयर की तस्वीरें

देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae) का साया मंडरा रहा है. केरल, कर्नाटक और गोवा में इसकी तबाही देखने को मिली. अब तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है. मुंबई भी इससे प्रभावित है. एक्टर राजीव खंडेलवाल ने भी गोवा से कई फोटोज शेयर की हैं, जिनमें तूफान से हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है.



राजीव खंडेलवाल ने शेयर की फोटोज

राजीव खंडेलवाल ने फोटो शेयर की है, जिसमें मोमबत्ती जल रही है और उसी के साइड में चेस रखा हुआ है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- याद है जब कोई लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती होती थी. CycloneTauktae के आफ्टर इफेक्ट्स.

दूसरे ट्वीट में उन्होंने कई फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें साइक्लोन से हुई क्षति को देखा जा सकता है. राजीव ने लिखा- मुझे उम्मीद है कि ये फिर से खड़ें होंगे. From Goa #CycloneTauktae.

Remember...When there is no light there is always candlelight!!! After effects of #CycloneTauktae pic.twitter.com/yI6GUhwurk