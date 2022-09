Chup Box Office Collection Day 4: 'दहाड़' के बाद बॉक्स ऑफिस पर 'चुप' हुई सनी देओल की फिल्म! चौथे दिन नहीं चला जादू

Chup Box Office Collection Day 4: 'चुप' फिल्म के साथ सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त दहाड़ लगाई है. ‘चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. फिल्म को दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म की अनोखी कहानी फैंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हुई है. लेकिन चौथे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो इसके लिए अच्छा संकेत नहीं है.

चौथे दिन कैसी रही फिल्म की कमाई?

सनी देओल की फिल्म ने 3.06 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी. हालांकि, इसके बाद से फिल्म के बिजनेस में गिरावट देखने को मिली है. अब चुप का चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, दुलकर सलमान और सनी देओल की फिल्म ने चौथे दिन महज 85 लाख रुपये की कमाई की है. रिलीज के बाद से ये फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है. इसी के साथ चुप ने अब तक कुल 8.23 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

फिल्म ने किस दिन की कितनी कमाई?

चुप ने शुक्रवार को 3.06 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी. शनिवार को फिल्म की कमाई 2.07 करोड़ रुपये रही. तीसरे दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ कमाए और फिर अब चौथे दिन फिल्म के 85 लाख रुपये कमाने का अनुमान है.

#Chup has a decent Weekend 1... Benefitted due to low ticket rates on Day 1... Trended well on Day 2 and 3... Needs to maintain the pace from Mon-Thu... Fri 3.06 cr, Sat 2.07 cr, Sun 2.25 cr. Total: ₹ 7.38 cr. #India biz. pic.twitter.com/voe8wIAcqH