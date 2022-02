Bob Biswas: यूजर ने कहा 'चित्रांगदा सिंह आटा क्यों गूंथ रही हैं?', डायरेक्टर बोले 'माफ करें, मैदा नहीं मिला'

प‍िछले साल रिलीज हुई फिल्म बॉब ब‍िस्वास में एक्ट्रेस च‍ित्रांगदा स‍िंह ने अभ‍िषेक बच्चन की पत्नी का रोल निभाया था. फिल्म में क‍िचन का एक सीन था. इस सीन में च‍ित्रांगदा आटा गूंथती नजर आ रही हैं. इस सीन पर एक यूजर ने सवाल किया है जिसका डायरेक्टर सुजॉय घोष ने मजेदार जवाब दिया है.

एक ट्व‍िटर यूजर ने सवाल किया- 'सुजॉय घोष, #BobBiswas में क्यों चित्रांगदा सिंह जैसी सुंदर एक्ट्रेस से आटा गूंथने का काम करवा रहे हैं.' यूजर के इस बेतुके सवाल पर डायरेक्टर ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया. सुजॉय ने लिखा- 'माफी चाहता हूं. आप सही हैं. स्क्र‍िप्ट की डिमांड मैदा थी पर समय पर वह मिल नहीं पाया.' जब आटा गूंथने पर सवाल हो तो जवाब भी मैदे जैसा ही होगा ना.

my apologies. you're right. script demanded maida but couldn't get in time. https://t.co/8UAij92Set