ब्रिटिश इंडियन सिंगर Taz का 54 साल की उम्र में निधन, 2 साल से थे बीमार

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. लंदन बेस्ड पॉपुलर इंडियन सिंगर तरसेम सिंह सैनी का निधन हो गया है. उन्हें Stereo Nation के नाम से जाना जाता था. सूत्रों की मानें तो 29 अप्रैल, 2022 में लंदन में सिंगर का निधन हुआ. वे हर्निया की बीमारी से जूझ रहे थे. वे पिछले 2 साल से बीमार थे और कोमा में चले गए थे. कोमा में जाने के बाद से तो उनकी सेहत और भी बिगड़ गई थी. सिंगर की उम्र 54 साल की थी.

बहुत छोटी उम्र में की करियर की शुरुआत

सिंगर को Taz के नाम से भी जाना जाता था. उन्होंने 80s में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत क्रॉस कल्चरल एशियन म्यूजिक के साथ कर ली थी. उस दौरान सिंगर के नाचेंगे सारी रात, gallan Gorian और प्यार हो गया जैसे गाने पॉपुलर हुए थे. उन्हें शुरुआती करियर में ही फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और संगीत जगत में उनका नाम होने लगा.

Such sad sad news… life is too short. Rest in peace brother #TAZ 🙏🏼 pic.twitter.com/lo8q5LyBC8