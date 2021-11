Farm Laws Repealed: कृषि कानून रद्द, सोनू सूद ने किया PM का शुक्रिया, बोले- अद्भुत खबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों को बड़ी सौगात दी. लंबे समय से विवादित चल रहे तीनों कृषि कानूनों को पीएम मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया है. पीएम ने जैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन में ये फैसला सुनाया किसानों और इस कानून का विरोध कर रहे लोगों ने खुशी जताई. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी पीएम के फैसले का स्वागत किया और किसानों को बधाई दी.



पीएम मोदी के फैसले का सेलेब्स ने किया स्वागत

सोनू सूद, गुल पनाग, तापसी पन्नू, रिचा चड्ढा समेत सेलेब्स ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर रिएक्ट किया है. तापसी पन्नू ने पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने की खबर को शेयर किया और लिखा- और... गुरु पर्व दिया सब नू वधाईयां. ऋचा चड्ढा ने बधाई देते हुए लिखा- जीत गए आप. आप की जीत में सबकी जीत है.

सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- ये अद्भुत खबर है. मोदी जी का धन्यवाद. किसानों का शुक्रिया जिन्होंने शांति से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया. उम्मीद है अब आप खुशी खुशी अपने परिवार के पास गुरु पर्व के मौके पर वापस लौटेंगे.

This is a wonderful news!

Thank you,@narendramodi ji, @PMOIndia, for taking back the farm laws. Thank you, farmers, for raising just demands through peaceful protests. Hope you will happily return to be with your families on the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji today. — sonu sood (@SonuSood) November 19, 2021

एक्ट्रेस श्रुति सेठ ने कहा- कई सारी जानें गईं. इतनी भारी कीमत. लेकिन खुशी है कि किसानों ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी. जय किसान, जय हिंद. एक्ट्रेस गुल पनाग ने पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा- काश ये गतिरोध इतना लंबा नहीं खिंचता, इसकी वजह से कई जानें गईं. प्रदर्शनकारियों को बदनाम किया गया. इसे भविष्य की सरकारों के लिए एक सबक होने दें कि वे सुधार लाते समय सभी हितधारकों के साथ जुड़ें. ये कानून निर्माताओं के लिए सबक भी है कि बिना चर्चा और बहस के मिनटों में कानून पारित करके legislative प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है.

And no,farmers are NOT going to forget (or forgive) being called hooligans, ‘mawaalis’ anti nationals , terrorists, goons. Remember that.



They have, through their grit & perseverance, forced the hand of this Government, that doesn’t back down, on anything.#Farmlawsrepealed — Gul Panag (@GulPanag) November 19, 2021

Let this be a lesson for future Governments to find the means & the will, to engage with all stake holders when bringing about reform.

And also a lesson for law makers -that legislative procedure can’t be circumvented by passing laws in minutes, without discussion & debate. 2/2 — Gul Panag (@GulPanag) November 19, 2021

क्या कहा पीएम मोदी ने ?

पीएम ने देश के नाम संबोधन में कहा- कृषि में सुधार के लिए हम तीन कानून लेकर आए थे. जिससे छोटे किसानों को ताकत मिले. कानून को लेकर संसद में चर्चा हुई. तब किसानों और संगठनों ने इसका स्वागत किया. हमारी सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम अच्छी नीयत से ये कानून लाए थे. लेकिन शायद हमारी तपस्या में कमी रही. इसलिए अब हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. पीएम ने आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की भी अपील की.