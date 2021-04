बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने साबित कर दिया है कि वह एक अच्छे अभिनेता होने के साथ बेहतरीन इंसान भी हैं. एक्टर गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं. लॉकडाउन के बाद से ही सोनू सूद ने काफी जरूरतमंदो की मदद की है. आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह 400 रुपये की मिलेगी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल को इसके लिए 600 रुपये देने होंगे. अब इस पर सोनू सूद ने अपना रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया है.

वैक्सीनेशन की कीमत पर सोनू ने किया ट्वीट

सोनू सूद ने इसको शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, "हर जरूरतमंद व्यक्ति को वैक्‍सीन की डोज फ्री में मिलनी चाहिए. कीमतों को तय करना बेहद जरुरी है. कॉर्पोरेट्स और हर वह व्‍यक्ति जो इसे खरीदने में सक्षम है, उसे आगे आकर सभी की मदद करनी चाहिए। धंधा फिर कभी और कर लेंगे".

Every needy should get vaccine for free.

Very important to put a cap on the pricing. Corporates and individuals who can afford should come forward to help everyone get vaccinated.

धंधा फिर कभी और कर लेंगे। pic.twitter.com/PrPjGpjcdh