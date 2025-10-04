बॉबी देओल ने की आर्यन खान की तारीफ, बोले- ओटीटी ने मुझे नई जिंदगी दी

बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. इस शो से आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया है. शो को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. ऐसे में बॉबी ने शो की सफलता का श्रेय आर्यन को दिया. साथ ही ओटीटी रिवॉल्युशन के प्रति अपने करियर को नया जीवन देने के लिए आभार भी व्यक्त किया.

आर्यन की तारीफ में क्या बोले बॉबी?

टाइम्स नाउ के साथ एक खास बातचीत में बॉबी ने आर्यन के शांत और परिपक्व फिल्म निर्माण दृष्टिकोण की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, 'अगर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सफल हुआ और पसंद किया जा रहा है, तो इसका श्रेय आर्यन खान को जाता है. वह असाधारण रूप से शांत और सतर्क हैं. प्रत्येक किरदार के प्रति उनकी समझ और अभिनेताओं की बात सुनने की उनकी क्षमता उन्हें अद्वितीय बनाती है.'

एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुने बिना ही प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी थी. बॉबी ने बताया, 'मैं जानता हूं कि शाहरुख के बेटे होने और निर्देशन संभालने का दबाव कैसा होता है. मैं उनका समर्थन करना चाहता था. लेकिन आर्यन ने खुद कहानी सुनाने पर जोर दिया. सात घंटे की कहानी सुनाने के बाद मैं उनकी जुनून, हास्य और दृढ़ विश्वास से अभिभूत हो गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'सेट पर आर्यन ने कभी आपा नहीं खोया. उन्होंने हमें तब तक कई टेक करने को कहा जब तक उन्हें मनचाहा शॉट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने हमेशा अपनी शांति बनाए रखी. इतना धैर्य और स्पष्टता दुर्लभ है.'

ओटीटी ने दी नई जिंदगी

बॉबी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी अपने करियर के नए चरण का श्रेय दिया. उन्होंने कहा, 'ओटीटी ने मेरी जिंदगी बदल दी. क्लास ऑफ 83 और आश्रम ने मुझे ऐसे किरदार निभाने का मौका दिया जो मैंने पहले कभी नहीं किए. इसने मुझे दूसरा मौका दिया.'

अपनी जर्नी पर विचार करते हुए बॉबी ने कहा, 'जब मेरे भाई सनी ने क्लास ऑफ 83 देखी, तो उनकी आंखों में आंसू थे. यह मेरे लिए सब कुछ था. मुझे लगता है जैसे मैंने फिर से शुरुआत की है.' सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को मिल रही प्रशंसा के साथ बॉबी देओल की वापसी इस बात का सबूत है कि पुनर्जनन, सहयोग और विनम्रता कभी पुराने नहीं होते.

