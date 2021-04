छात्रों के समर्थन में सोनू सूद- कोरोना के बीच रद्द होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा

एक्टर सोनू सूद सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते हैं, बल्कि कई बार वे संवेदनशील मुद्दे पर भी खुलकर अपने विचार रखते हैं. ऐसा ही एक मुद्दा है बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग जिसको लेकर देश में कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यहीं मांग हो रही है कि परीक्षाओं को या तो रद्द किया जाए या फिर किसी दूसरे जरिए से छात्रों का टेस्ट हो.

सोनू बोले- नहीं होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा

इस बीच सोनू सून ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. एक्टर ने छात्रों के समर्थन में वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए. वीडियो में एक्टर कह रहे हैं- जब दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े थे तो वहां पर परीक्षाएं रद्द की गईं, लेकिन जब देश में लाखों मामले आ रहे हैं, तब यहां छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है. ये न्याय नहीं हो सकता. मेरी नजरों में कोई ऐसा सिस्टम खड़ा होना चाहिए जहां पर छात्रों को मुश्किल समय में परीक्षा ना देनी पड़े और इंटर्नल तरीके से ही एग्जाम हो जाएं.

I request everyone to support students who are forced to appear for offline board exams in these tough times. With the number of cases rising to 145k a day I feel there should be an internal assessment method to promote them rather than risking so many lives. #cancelboardexam2021 pic.twitter.com/Taq38B0811